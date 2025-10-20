Hamilton presenta ALTRI RECLAMI contro la Ferrari!

Lewis Hamilton ha dichiarato con chiarezza quali interventi siano necessari per rendere Ferrari ancora più competitiva in questa stagione.

Il pilota britannico ha evidenziato l’importanza di sviluppare pneumatici che non si surriscaldino e di migliorare ulteriormente le vetture, elementi imprescindibili per ottenere un podio, sia nel Gran Premio del Messico che nelle gare successive.

Nel frattempo, Charles Leclerc continua a fare la differenza, essendo l’unico a salire sul podio in più appuntamenti, dimostrando così che il talento in casa Ferrari è vario e in continua crescita.

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più contenuto, che verrebbe ampiamente incrementato grazie ai bonus legati alle performance.

Il giornale italiano stima che il sette volte campione del mondo potrebbe percepire circa 40 milioni di euro a stagione. Il contratto, della durata di due stagioni con l’opzione per un terzo anno, permetterebbe a Hamilton di raggiungere, con l’aggiunta dei bonus, un guadagno totale che facilmente si aggira intorno ai 100 milioni di euro in due anni.

