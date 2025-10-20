Sainz incolpa Antonelli per l'incidente al GP degli Stati Uniti
Sainz incolpa Antonelli per l'incidente al GP degli Stati Uniti
Carlos Sainz ha lasciato il Gran Premio degli Stati Uniti con un amaro senso di sconforto, poiché la sua gara si è conclusa ben prima del previsto. Al giro otto, la sua monoposto ha colpito quella di Andrea Kimi Antonelli, costringendolo ad abbandonare la corsa.
In conferenza stampa ha spiegato: "Non è andata come con Bearman. Ero in ottima forma, il feeling con l’auto era perfetto e cercavo costantemente la manovra giusta, ma con Kimi le cose non sono andate per il verso giusto".
L’aggressività di Antonelli mi ha obbligato a frenare bruscamente per evitare la collisione, anche se, purtroppo, l’incidente era inevitabile.
Come si è concluso il Gran Premio degli Stati Uniti 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. Lando Norris
- 3. Charles Leclerc
- 4. Lewis Hamilton
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Yuki Tsunoda
- 8. Nico Hülkenberg
- 9. Oliver Bearman
- 10. Fernando Alonso
- 11. Liam Lawson
- 12. Lance Stroll
- 13. Andrea Kimi Antonelli
- 14. Esteban Ocon
- 15. Alexander Albon
- 16. Isack Hadjar
- 17. Franco Colapinto
- 18. Gabriel Bortoleto
- 19. Pierre Gasly
- 20. Carlos Sainz
