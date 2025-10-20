F1 Kimi Antonelli Oggi: Furioso per l'irresponsabilità di Sainz; Riceve il sostegno della FIA

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 20° ottobre 2025 in Formula 1.

Carlos Sainz ha lasciato il Gran Premio degli Stati Uniti con un amaro senso di sconforto, poiché la sua gara si è conclusa ben prima del previsto. Al giro otto, la sua monoposto ha colpito quella di Andrea Kimi Antonelli, costringendolo ad abbandonare la corsa. LEGGI DI PIÙ

Carlos Sainz è stato l'unico pilota a incontrare problemi durante il Gran Premio degli Stati Uniti di F1. Il giovane pilota ha dovuto ritirare la sua Williams dopo aver subito danni a seguito di un contatto posteriore con Kimi Antonelli. Sainz ha fortemente criticato la manovra, sostenendo che senza quell'incidente non avrebbe nemmeno potuto affrontare correttamente la curva. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli si è mostrato estremamente irritato con Carlos Sainz, ritenendolo responsabile del fatto che la sua gara si sia conclusa senza ottenere punti questa settimana. LEGGI DI PIÙ

George Russell e Andrea Kimi Antonelli sono stati confermati come piloti Mercedes per la stagione 2026, mentre Juan Pablo Montoya assicura che il team non deve preoccuparsi di Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

