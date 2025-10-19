SOTTOVALUTATO! Antonelli e Russell superano questo pilota della Mercedes

George Russell e Andrea Kimi Antonelli sono stati confermati come piloti Mercedes per la stagione 2026, mentre Juan Pablo Montoya assicura che il team non deve preoccuparsi di Max Verstappen.

Russell ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con Williams, attirando subito l’attenzione nonostante le limitazioni della vettura. Con l’addio di Valtteri Bottas dalla scuderia, il pilota britannico si è unito a Lewis Hamilton a partire dal 2022, maturando progressivamente e evidenziando un notevole passo in avanti.

Nel 2023 e nel 2024 ha mostrato velocità tali da mettere in difficoltà lo stesso Hamilton, e nel 2025 ha raggiunto performance che lo hanno affermato tra i pochi capaci di competere al fianco di Lando Norris, Oscar Piastri e Verstappen, superando perfino il suo compagno Antonelli.

Montoya sulla situazione di Russell

In un’intervista rilasciata a MontoyAS, Montoya ha commentato la situazione contrattuale ancora incerta di Russell, il quale non ha ancora rinnovato con Mercedes. Il campione ritiene che la scuderia debba chiudere la trattativa al più presto, in quanto i risultati del pilota britannico sono sufficienti a dimostrare il suo potenziale nel raggiungere il livello di Verstappen.

"Non so cosa pensi Toto [Wolff], ma George ha dimostrato che non hanno realmente bisogno di Max. Le sue prestazioni parlano da sole: è il talento che conviene assicurarsi per il futuro", ha dichiarato Montoya. In effetti, all’inizio della stagione Mercedes sembrava avere il pieno controllo della situazione, ma con la conferma che Verstappen non tornerà nel 2026 e grazie ai risultati sorprendenti di Russell, il team si è visto costretto a rivedere le proprie decisioni e a fare i conti con le nuove esigenze del campione.

