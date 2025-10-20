Antonelli, FURIOSO per l'irresponsabilità di Sainz

Carlos Sainz è stato l'unico pilota a incontrare problemi durante il Gran Premio degli Stati Uniti di F1. Il giovane pilota ha dovuto ritirare la sua Williams dopo aver subito danni a seguito di un contatto posteriore con Kimi Antonelli. Sainz ha fortemente criticato la manovra, sostenendo che senza quell'incidente non avrebbe nemmeno potuto affrontare correttamente la curva.

Il pilota si era qualificato in nona posizione al Circuito delle Americhe e, dopo due giri, ha sorpassato Ollie Bearman per passare all'ottava fila. In curva 15 ha tentato il sorpasso interno su Antonelli, ma, trovandosi troppo lontano, ha seguito una traiettoria più dritta sfiorando il bordo della Mercedes.

L'incidente ha costretto Sainz a fermarsi in pista, dando inizio al primo e unico Virtual Safety Car. Nel frattempo, Antonelli ha perso diverse posizioni, concludendo la gara al tredicesimo posto a Texas.

In Messico, Sainz dovrà fare i conti con una penalità di cinque posizioni in griglia e la decurtazione di due punti sulla superlicenza.

Non ho toccato deliberatamente l'apice

«Credo sinceramente che non sarei riuscito a prendere correttamente la curva», ha dichiarato Antonelli, visibilmente infastidito durante la diretta su Viaplay. «Il mio pneumatico è stato addirittura bloccato. Se osservi le repliche, noterai che la sua vettura si stava dirigendo verso l'esterno del tracciato. Ho cercato di evitare di toccare volontariamente l'apice, guardandolo negli specchietti, sperando semplicemente di non creare un contatto, ma alla fine la situazione mi ha costretto a ritirarmi.»

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

«Onestamente, sentivo di avere la velocità dalla mia parte», ha commentato Sainz durante la trasmissione. «Kimi si è mostrato decisamente più aggressivo in fase difensiva, costringendomi a lottare duramente per la posizione senza concedermi spazio. Nonostante il contatto che ha coinvolto uno dei miei pneumatici, mi sembra che la responsabilità dell'incidente ricada in gran parte su di me, dato che, all'interno dell'auto, la dinamica è cambiata completamente.»

