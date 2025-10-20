Antonelli riceve il sostegno della FIA contro Sainz

Andrea Kimi Antonelli si è mostrato estremamente irritato con Carlos Sainz, ritenendolo responsabile del fatto che la sua gara si sia conclusa senza ottenere punti questa settimana.

Sainz ha dovuto comparire davanti ai commissari dopo la collisione con Antonelli al Gran Premio degli Stati Uniti. La FIA ha esaminato l'incidente con molta attenzione e ha sanzionato il pilota spagnolo penalizzandolo di cinque posizioni in griglia e aggiungendogli due punti alla superlicenza.

Durante la gara ad Austin, Sainz ha tentato di recuperare terreno, ma ha finito per scontrarsi con il giovane pilota della Mercedes. Il pilota aveva individuato uno spazio in curva 16 che, purtroppo, non si è rivelato esistere. La manovra, eseguita su una curva a sinistra, non è stata realizzata con la precisione necessaria: il contatto con la Mercedes ha escluso Sainz dalla corsa, mentre Antonelli ha potuto continuare.

"È stata una mossa decisamente troppo ottimistica da parte di Carlos, che mi ha costretto a lasciare la gara", ha dichiarato Antonelli ai media, mostrando chiaramente il suo disappunto.

Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti

La FIA dà ragione ad Antonelli

I commissari hanno precisato: "La vettura numero 55 (Sainz) ha tentato di superare dall'interno la vettura numero 12 (Antonelli) in curva 15, causando una collisione nel punto di tangenzialità. Sainz ha spiegato di aver atteso che il suo avversario lasciasse lo spazio necessario, ma il tentativo anticipato della vettura 12 ha compromesso la manovra, costringendolo a frenare bruscamente al rendersi conto dell'urto imminente. Secondo la sua versione, il pilota della vettura 12 avrebbe dovuto anticipare la manovra e cedere per evitare il contatto."

L'indagine si è concentrata sulla posizione dell'asse anteriore della vettura di Antonelli, poiché Sainz non si era avvicinato abbastanza. "In nessun momento, prima del punto di tangenzialità, l'asse anteriore della vettura 55 si è allineato o superato lo specchietto retrovisore della vettura 12. Le Direttive di Conduzione stabiliscono infatti che, in tali circostanze, non si debba cedere spazio al punto di contatto. Di conseguenza, il pilota della vettura 55 è stato ritenuto il principale responsabile dell'incidente, subendo una penalizzazione pari a 10 secondi, tradotta in una retrocessione di cinque posizioni in griglia."

Sainz dovrà scontare la penalizzazione durante il prossimo weekend di gare in Messico. Inoltre, gli verranno aggiunti due punti alla sua superlicenza, portandolo a quattro, all'interno del limite massimo consentito di dodici.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥 Here's what happened... 👇 #F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!