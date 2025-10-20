F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton confessa il suo UNICO desiderio; sua MIGLIORE gara da quando è arrivato
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 19° ottobre 2025 in Formula 1.
Il campione di F1, Lewis Hamilton, ha dato inizio al Gran Premio degli Stati Uniti in maniera spettacolare. Tutti i favoriti hanno superato senza difficoltà la prima curva, un elemento chiave che gli ha permesso di concludere la gara al quarto posto. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton continua a faticare per conquistare un podio da quando ha varcato la soglia della Ferrari, e l’unico obiettivo che si pone per concludere la stagione è proprio quello. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin ha confermato in maniera evidente il dominio incontrastato di Max Verstappen. Con una prestazione impeccabile, il pilota olandese ha conquistato la vittoria, affiancato sul podio da Charles Leclerc e Lando Norris. LEGGI DI PIÙ
Christian Horner è stato accostato a un possibile ingaggio da Ferrari, dopo aver finalmente definito i termini del suo addio da Red Bull. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc ha concluso al terzo posto nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Durante diverse giri ha lottato testa a testa con Lando Norris, riconoscendo infine la superiorità del pilota della McLaren. Nonostante la sfida, il pilota si è definito soddisfatto per essere riuscito a salire sul podio, segnando un punto importante per la stagione. LEGGI DI PIÙ
