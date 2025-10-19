La Ferrari rilascia una curiosa dichiarazione in seguito ai legami con Horner

Christian Horner è stato accostato a un possibile ingaggio da Ferrari, dopo aver finalmente definito i termini del suo addio da Red Bull.

La notizia ha suscitato una risposta ufficiale da parte del presidente della scuderia, John Elkann, che ha voluto ribadire la fiducia nei confronti dell’attuale management. Nel frattempo, l’operato di Fred Vasseur, chiamato a guidare la squadra, è stato al centro di critiche sin dal suo insediamento, nonostante il rinnovo contrattuale e alcuni segnali di sostegno. I media continuano a mettere in discussione le prospettive future del team.

Nel corso del 2024 la Scuderia sembrava aver ritrovato una direzione vincente sotto la guida di Vasseur, con la squadra che ha concluso la stagione con, forse, l’auto più veloce della griglia, rimanendo a un passo dal sorpassare la McLaren e conquistare il primo titolo costruttori dopo oltre quindici anni. Tuttavia, l’elevata pressione esercitata nella sede italiana e una marcata battuta d’arresto nel 2025 hanno alimentato ulteriori dubbi, facendo emergere il dilemma se puntare sul controverso tecnico britannico possa essere la strategia migliore per recuperare la gloria del passato.

Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti

Il capo della Ferrari emette un veredicto deciso su Vasseur

Elkann ha reagito ai rumors secondo cui la Ferrari starebbe intrattenendo contatti con Horner, ribadendo il suo pieno appoggio all’attuale team principal. Pur non escludendo del tutto la possibilità che Horner possa essere preso in considerazione dalla scuderia, il presidente ha sottolineato la fiducia incondizionata nel lavoro di Vasseur, ritenuto fondamentale per superare le recenti difficoltà e puntare a nuove ambizioni sul circuito.

Durante un incontro organizzato dalla National Italian American Foundation a Washington D.C., Elkann ha dichiarato: "Voglio esprimere la nostra completa fiducia in Fred Vasseur e nel lavoro che svolge insieme a tutti i nostri colleghi – meccanici, ingegneri e piloti che si alterneranno per il weekend ad Austin. È essenziale che la squadra operi unita, mantenendo sempre al centro l’obiettivo di dare il massimo in pista." Inoltre, le stelle della Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, partiranno dal Gran Premio degli Stati Uniti in terza e quinta posizione, a testimonianza delle solide prestazioni ottenute in qualifica nonostante le condizioni estreme del Texas.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!