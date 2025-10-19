close global

Verstappen vince il GP degli Stati Uniti; Alonso segna un punto enorme; la Ferrari rilancia

Alessandro Lombardo
Il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin ha confermato in maniera evidente il dominio incontrastato di Max Verstappen. Con una prestazione impeccabile, il pilota olandese ha conquistato la vittoria, affiancato sul podio da Charles Leclerc e Lando Norris.

Il Circuito delle Americhe ha offerto una gara più tranquilla rispetto alle passate edizioni, rispecchiando una tendenza consolidata negli anni scorsi. Nonostante un inizio caratterizzato da tensioni, dovute a un incidente nell’ottava curva tra Carlos Sainz ed Andrea Kimi Antonelli che ha escluso il pilota spagnolo, la competizione si è svolta in modo pulito e senza ulteriori imprevisti.

Tra i piloti spagnoli, Fernando Alonso ha regalato una performance notevole, apparendo in pista soltanto al 23º giro per poi concludere in decima posizione e ottenere un punto fondamentale. Nel frattempo, Franco Colapinto ha dimostrato un finale di stagione decisamente migliore rispetto a Pierre Gasly, attirando l’attenzione di Flavio Briatore nonostante l’assenza di punti. Anche Mercedes non è riuscita a replicare i risultati attesi, con Antonelli penalizzato dall’incidente e Russell bloccato alla sesta posizione, mentre Ferrari ha totalizzato un importante risultato con Leclerc terzo e Hamilton quarto.

Come si è concluso il Gran Premio degli Stati Uniti 2025?

