Verstappen vince il GP degli Stati Uniti; Alonso segna un punto enorme; la Ferrari rilancia
Verstappen vince il GP degli Stati Uniti; Alonso segna un punto enorme; la Ferrari rilancia
Il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin ha confermato in maniera evidente il dominio incontrastato di Max Verstappen. Con una prestazione impeccabile, il pilota olandese ha conquistato la vittoria, affiancato sul podio da Charles Leclerc e Lando Norris.
Il Circuito delle Americhe ha offerto una gara più tranquilla rispetto alle passate edizioni, rispecchiando una tendenza consolidata negli anni scorsi. Nonostante un inizio caratterizzato da tensioni, dovute a un incidente nell’ottava curva tra Carlos Sainz ed Andrea Kimi Antonelli che ha escluso il pilota spagnolo, la competizione si è svolta in modo pulito e senza ulteriori imprevisti.
Tra i piloti spagnoli, Fernando Alonso ha regalato una performance notevole, apparendo in pista soltanto al 23º giro per poi concludere in decima posizione e ottenere un punto fondamentale. Nel frattempo, Franco Colapinto ha dimostrato un finale di stagione decisamente migliore rispetto a Pierre Gasly, attirando l’attenzione di Flavio Briatore nonostante l’assenza di punti. Anche Mercedes non è riuscita a replicare i risultati attesi, con Antonelli penalizzato dall’incidente e Russell bloccato alla sesta posizione, mentre Ferrari ha totalizzato un importante risultato con Leclerc terzo e Hamilton quarto.
Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti
Come si è concluso il Gran Premio degli Stati Uniti 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. Lando Norris
- 3. Charles Leclerc
- 4. Lewis Hamilton
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Yuki Tsunoda
- 8. Nico Hülkenberg
- 9. Oliver Bearman
- 10. Fernando Alonso
- 11. Liam Lawson
- 12. Lance Stroll
- 13. Andrea Kimi Antonelli
- 14. Esteban Ocon
- 15. Alexander Albon
- 16. Isack Hadjar
- 17. Franco Colapinto
- 18. Gabriel Bortoleto
- 19. Pierre Gasly
- 20. Carlos Sainz
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton confessa il suo UNICO desiderio; sua MIGLIORE gara da quando è arrivato
- 10 minuti fa
F1 Oggi: Max Verstappen vince il GP degli Stati Uniti; La preoccupazione principale di Charles Leclerc
- 24 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Superano questo pilota della Mercedes; vede il suo GP USA ROVINATO a causa di Sainz
- 46 minuti fa
Verstappen vince il GP degli Stati Uniti; Alonso segna un punto enorme; la Ferrari rilancia
- Ieri 22:49
Il FORTE giudizio di Hamilton sul lavorare con Horner
- 1 ora fa
La profonda delusione di Leclerc durante il GP degli Stati Uniti
- 2 ore fa
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre