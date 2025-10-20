Hamilton confessa il suo UNICO desiderio come pilota Ferrari

Lewis Hamilton continua a faticare per conquistare un podio da quando ha varcato la soglia della Ferrari, e l’unico obiettivo che si pone per concludere la stagione è proprio quello.

Dopo che Charles Leclerc ha raccolto un ulteriore podio, diventando l’unico pilota del team a ripetersi tra i tre migliori in diverse gare, il sette volte campione britannico ha condiviso le sue emozioni in questo periodo complesso. In un contesto in cui ogni punto è fondamentale, Hamilton ha dichiarato che l’unica speranza è tornare a salire sul gradino più alto del podio, per riconquistare la fiducia dei tifosi e rivalutare le proprie performance.

Al termine della gara al Circuito delle Americhe, il pilota ha espresso con decisione: "Il mio obiettivo è salire sul podio prima della fine della stagione". La sua prossima opportunità arriverà già la settimana successiva, con il Gran Premio del Messico presso l’Autódromo Hermanos Rodríguez, appuntamento atteso che potrà segnare un punto di svolta in una stagione ricca di sfide e aspettative.

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, Hamilton ha scelto di optare per un salario base più contenuto, che tuttavia può essere incrementato in maniera sostanziale grazie a premi legati alle prestazioni.

Le fonti italiane evidenziano che il campione percepirà 40 milioni di euro a stagione, all’interno di un contratto della durata di due anni, con l’opzione di un terzo anno. Sommando le eventuali bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe facilmente raggiungere un guadagno complessivo di circa 100 milioni di euro in due stagioni.

