﻿
Bearman, Leclerc, Sainz and Piastri walking through the Spanish GP paddock

Notizie F1 oggi: risultati delle FP3 e qualifiche sprint per il GP degli Stati Uniti; programma e griglia

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di venerdì 17° ottobre 2025 nel mondo della Formula 1.

Risultati F1 di oggi: La Ferrari affonda con Leclerc; Hamilton si salva in P8 nelle FP1 GP degli Stati Uniti. LEGGI DI PIÙ

Risultati F1 di oggi: Verstappen compie un miracolo; la Ferrari é molto indietro nelle qualifiche sprint. LEGGI DI PIÙ

GP di F1 degli Stati Uniti oggi: griglia di partenza della gara sprint. LEGGI DI PIÙ

F1 GP USA Oggi: Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint. LEGGI DI PIÙ

Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti
GP degli Stati Uniti

Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti

  • 47 minuti fa
INCREDIBILE: Lewis Hamilton, a pochi millimetri dal subire un terribile incidente
Ferrari

INCREDIBILE: Lewis Hamilton, a pochi millimetri dal subire un terribile incidente

  • 3 minuti fa
La Ferrari riceve un DURO COLPO da Carlos Sainz negli Stati Uniti
Ferrari

La Ferrari riceve un DURO COLPO da Carlos Sainz negli Stati Uniti

  • 13 minuti fa
Charles Leclerc SVELA TUTTO sulla rinascita della Ferrari ad Austin
Ferrari

Charles Leclerc SVELA TUTTO sulla rinascita della Ferrari ad Austin

  • 37 minuti fa
Hamilton e Ferrari sfrutta il caos della McLaren; Verstappen si aggiudica il P1 nella US Sprint
GP degli Stati Uniti

Hamilton e Ferrari sfrutta il caos della McLaren; Verstappen si aggiudica il P1 nella US Sprint

  • Ieri 19:52
Notizie Ferrari di oggi: Hamilton esplode; Leclerc rivela il peggio ai tifosi
F1 Ferrari oggi

Notizie Ferrari di oggi: Hamilton esplode; Leclerc rivela il peggio ai tifosi

  • Ieri 18:00
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre

