Max Verstappen ha fatto una grande sorpresa ottenendo la pole position per la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, superando i McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Il pilota della Red Bull ha conquistato il primo posto con un margine di appena 0,071 secondi. A seguirlo, in una classifica inaspettata, c’è Nico Hülkenberg in Sauber, che ha superato George Russell e Fernando Alonso.

Carlos Sainz, nonostante abbia perso la FP1 a causa di problemi al cambio, è riuscito a farsi notare, classificandosi al settimo durante la SQ3. Completano la classifica Lewis Hamilton, Alexander Albon e Charles Leclerc.

Per la SQ2 la Ferrari ha dovuto attendere l’ultimo tentativo per qualificarsi alla lotta per la pole, eliminando così Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll e Liam Lawson.

La SQ1, invece, ha visto pochi cambiamenti, sebbene l’eliminazione di Yuki Tsunoda, che non è riuscito a completare il suo ultimo giro, abbia attirato l’attenzione; anche Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman sono stati esclusi.

GP degli Stati Uniti: Sprint Qualy

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 Nico Hülkenberg 5 George Russell 6 Fernando Alonso 7 Carlos Sainz 8 Lewis Hamilton 9 Alexander Albon 10 Charles Leclerc 11 Kimi Antonelli 12 Isack Hadjar 13 Pierre Gasly 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Franco Colapinto 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

Come procede il Campionato Piloti in vista del Gran Premio degli Stati Uniti?

Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.

1. Oscar Piastri 336 punti

2. Lando Norris 314 punti

3. Max Verstappen 273 punti

4. George Russell 237 punti

5. Charles Leclerc 173 punti

6. Lewis Hamilton 125 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 88 punti

8. Alexander Albon 70 punti

9. Isack Hadjar 39 punti

10. Nico Hülkenberg 37 punti

11. Fernando Alonso 36 punti

12. Carlos Sainz 32 punti

13. Lance Stroll 32 punti

14. Liam Lawson 30 punti

15. Esteban Ocon 28 punti

16. Pierre Gasly 20 punti

17. Yuki Tsunoda 20 punti

18. Gabriel Bortoleto 18 punti

19. Oliver Bearman 18 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

