Fernando Alonso ha superato Max Verstappen nella FP1 del Gran Premio degli Stati Uniti. Pur essendo McLaren la squadra dominante – con Lando Norris che ha superato Nico Hulkenberg di 0,255 secondi per conquistare la prima posizione – il pilota asturiano si è assicurato il quarto miglior tempo, posizionandosi subito dopo Norris, Hulkenberg e Oscar Piastri.

Carlos Sainz ha purtroppo dovuto abbandonare la sessione a causa di un guasto alla trasmissione, un problema che potrebbe pesare sul prosieguo del weekend. Tra i primi dieci si sono distinti anche George Russell, Lewis Hamilton, Isak Hadjar e Oliver Bearman. Inoltre, Franco Colapinto, pur classificandosi al 14º posto, ha superato Pierre Gasly, registrando così una prestazione positiva.

GP degli Stati Uniti: FP1

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Nico Hulkenberg 3 Oscar Piastri 4 Fernando Alonso 5 Max Verstappen 6 Alexander Albon 7 George Russell 8 Lewis Hamilton 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Esteban Ocon 12 Gabriel Bortoleto 13 Yuki Tsunoda 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Franco Colapinto 17 Pierre Gasly 18 Kimi Antonelli 19 Carlos Sainz 20 Charles Leclerc

Come si presenta il Campionato Costruttori in vista del GP degli Stati Uniti?

Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.

Sebbene nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra è al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.

La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.

1. McLaren 650 punti

2. Mercedes 325 punti

3. Ferrari 298 punti

4. Red Bull Racing 290 punti

5. Williams 102 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 68 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 46 punti

10. Alpine 20 punti

