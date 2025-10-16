Programmi TV e canali in diretta per il GP degli Stati Uniti
Programmi TV e canali in diretta per il GP degli Stati Uniti
Le sessioni di allenamento per la stagione 2025 di Formula 1 inizieranno venerdì 16 ottobre negli Stati Uniti. Sarà l'occasione per vedere in pista alcune delle novità introdotte per il Gran Premio, con piloti esperti e giovani promesse pronti a dare il massimo in un weekend ricco di emozioni.
Il Circuito delle Americhe ad Austin diventerà il palcoscenico in cui Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di sfruttare le migliorie apportate al monoposto. Nel frattempo, Andrea “Kimi” Antonelli si confermerà come la rivelazione della stagione, mentre Carlos Sainz punterà a mantenere l’ottimo ritmo dimostrato con la Williams.
Aston Martin e Fernando Alonso, invece, cercheranno di consolidare il recente slancio ottenuto grazie agli interventi tecnici, in un contesto in cui ogni dettaglio può fare la differenza in termini di prestazioni e competitività.
Un weekend particolarmente importante potrebbe riservare grandi soddisfazioni anche a Colapinto, che avrà l’opportunità di dimostrare di meritare il posto in Alpine, succedendo a Jack Doohan. Questa occasione rappresenta un banco di prova fondamentale per il pilota che aspira a emergere in una delle scuderie più ambiziose del campionato.
Ecco tutte le informazioni utili per venerdì, con gli orari e i canali televisivi che seguiranno l’azione negli Stati Uniti, in America Latina, in Spagna e in Italia.
Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 16 Ottobre 2025
Stati Uniti (ora del Pacifico): 10:30 hrs Messico: 11:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 12:30 hrs Colombia: 12:30 hrs Stati Uniti (ora del'Est): 13:30 hrs Argentina: 14:30 hrs Spagna e Italia: 19:30 hrs
Classifica Sprint (SQ) - Venerdì 3 Ottobre 2025
Stati Uniti (ora del Pacifico): 14:30 hrs Messico: 15:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 16:30 hrs Colombia: 16:30 hrs Stati Uniti (ora del'Est): 17:30 hrs Argentina: 18:30 hrs Spagna e Italia: 23:30 hrs
Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV
Le emittenti che detengono i diritti per la Formula 1 da Austin sono le seguenti – verifica la programmazione locale per maggiori dettagli:
Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Sky e Izzi Colombia: Disney+ Argentina: Disney+ F1TV Pro è inoltre disponibile in alcuni paesi.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Programmi TV e canali in diretta per il GP degli Stati Uniti
- 12 minuti fa
SCANDALO: ipotizzata cospirazione della FIA contro la Ferrari
- 1 ora fa
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
- 2 ore fa
Lewis Hamilton è ATTACCATO dalla Mercedes!
- 3 ore fa
La leggenda chiede un cambiamento storico in Ferrari per porre fine alla crisi
- Oggi 14:00
Andrea Kimi Antonelli SVELA tutta la verità dietro il suo nome
- Oggi 13:19
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- Ieri 18:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- Ieri 19:00
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre