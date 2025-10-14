Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
Charles Leclerc potrebbe perdere la pazienza di fronte allo scarso livello competitivo della Ferrari.
In dichiarazioni riportate dai media, il pilota monegasco ha dichiarato quanto segue sul suo futuro con la Scuderia, in seguito alle voci di un suo addio alla Ferrari: "Questi sono, senza dubbio, gli anni in cui mi sento al meglio.
"Non vedo ancora la fine della mia carriera e non mi aspetto che arrivi presto. Mi sento ancora molto giovane, ma questi sono sicuramente anni molto importanti e sarà altrettanto importante iniziare bene l'anno prossimo", ha osservato.
Correlato: BOMBA: Ferrari accostata a Sergio Pérez in un nuovo ANNUNCIO
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari, l'ARMA SEGRETA di Cadillac per il 2026
- 2 minuti fa
Sottolineano perché Hamilton NON MERITA compassione alla Ferrari.
- 2 minuti fa
Confermate le migliori notizie per il futuro di Kimi Antonelli
- 1 ora fa
Lewis Hamilton è IN PERICOLO per il Gran Premio degli Stati Uniti
- 2 ore fa
Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
- 2 ore fa
La decisione radicale della Mercedes di rimediare agli errori di Kimi Antonelli
- 3 ore fa
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre
Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore
- 7 ottobre
Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!
- 9 ottobre