BOMBA: Ferrari accostata a Sergio Pérez in un nuovo ANNUNCIO

Cadillac ha confermato la notizia più attesa dai fan di Ferrari, annunciando un piano inedito per Sergio Pérez in vista del debutto nella stagione 2026 della Formula 1.

Secondo quanto riportato su grandprix.com, Graeme Lowdon ha svelato i piani per il team di Checo nei prossimi mesi del 2025: “Effettueremo dei test prima della fine dell’anno. Non si tratta tanto di mettere alla prova vetture, visto che al momento non contiamo su un bolide tutto nostro.”

Dal punto di vista tecnico non conviene utilizzare il telaio di un’altra scuderia, ma il programma prevede una serie di prove pre-gara per mettere a punto ogni dettaglio prima di Melbourne. “Non vogliamo che i piloti si conoscano per la prima volta proprio alla prima gara”, ha precisato Lowdon. È importante ricordare che Cadillac prenderà in prestito una monoposto di Maranello per i test TPC, in preparazione al debutto nel 2026.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

