Vogliono ritenere Carlos Sainz responsabile del disastro che la Ferrari sta vivendo nella stagione 2025 di Formula 1.

Nelle dichiarazioni di Jacques Villeneuve, riportate da AutoBild, Villeneuve ha commentato la situazione che il pilota madrileno e il team di Maranello stanno affrontando: "Quando Carlos è entrato in una squadra, gli ci è voluto un po' di tempo, forse mezza stagione, per trovare il ritmo.

"Ma in quel periodo è riuscito a far funzionare meglio l'intera squadra. Questo è successo in ogni squadra in cui è entrato. E ogni volta che lasciava una squadra, quella squadra andava in discesa. Sempre. E ora sta succedendo la stessa cosa con la Ferrari.

"Ha spesso avuto un compagno di squadra che era magari solo pochi centesimi di secondo più veloce, ma quel compagno di squadra era più veloce anche grazie al suo lavoro, e poi Sainz è diventato più veloce. Leclerc non era davanti a Sainz in Ferrari, come molti vogliono credere", ha commentato.

Correlato: NUOVE informazioni sulla GUERRA INTERNA alla Ferrari

Per quanti anni Carlos Sainz ha firmato con la Williams?

Lunedì è stato finalmente annunciato che Sainz continuerà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per molto tempo, l'Audi sembrava essere in pole position, ma Sainz stesso non sembrava vederne alcun vantaggio.

Anche Red Bull e Mercedes sembravano aver messo gli occhi sullo spagnolo per un momento, e Anche Alpine ha elogiato i risultati di Sainz. Alla fine, la scelta è caduta sulla Williams, e Sainz ha detto di averci pensato a lungo.

In un comunicato stampa, il team britannico ha rivelato i dettagli del contratto di Carlos Sainz: "Williams Racing ha annunciato oggi che Carlos Sainz completerà la formazione piloti del team per la stagione 2025 del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 e oltre.

"Con un decennio di esperienza in F1 alle spalle, Sainz si unirà alla Williams dalla Scuderia Ferrari con un contratto biennale con opzioni di estensione.

"Carlos correrà al fianco di Alex Albon per la Williams Racing nel 2025 e nella nuova era dei regolamenti della F1, mentre la formidabile coppia punta a guidare la missione del team per tornare in prima linea. Continuerà a correre con il numero 55", hanno commentato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!