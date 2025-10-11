NUOVE informazioni sulla GUERRA INTERNA alla Ferrari
NUOVE informazioni sulla GUERRA INTERNA alla Ferrari
I media italiani riportano tensioni interne alla Ferrari dopo il Gran Premio di Singapore. Il team principal Fred Vasseur avrebbe avuto un acceso scambio di battute con Matteo Togninalli, responsabile dell'ingegneria di pista.
Il Corriere dello Sport riporta che l'atmosfera in Ferrari si è fatta tesa. Un acceso dibattito è scoppiato tra Fred Vasseur e Matteo Togninalli dopo il Gran Premio di Singapore.
Inoltre, la Scuderia è diventata al centro di numerose indiscrezioni, in particolare la possibilità che Christian Horner, ex principal della Red Bull Racing, si unisca al team.
L'arrivo di Lewis Hamilton non ha portato i risultati attesi, e questo non è colpa del britannico, ma piuttosto delle prestazioni limitate della vettura. Infatti, la Ferrari ha accumulato solo sei punti in più della Williams dalla pausa estiva.
Correlato: URGENTE: La crisi della Ferrari raggiunge livelli STORICI!
Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP di Singapore?
Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.
Nonostante nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra cheè al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.
La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.
- 1. McLaren 650 punti
- 2. Mercedes 325 punti
- 3. Ferrari 298 punti
- 4. Red Bull Racing 290 punti
- 5. Williams 102 punti
- 6. Racing Bulls 72 punti
- 7. Aston Martin 68 punti
- 6. Kick Sauber 55 punti
- 9. Haas 46 punti
- 10. Alpine 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Notizie Ferrari Oggi: Svelata la guerra interna; Sainz ritenuto responsabile del disastro; Collegato a Sergio
- 33 minuti fa
BOMBA: Ferrari accostata a Sergio Pérez in un nuovo ANNUNCIO
- Ieri 21:00
Notizie Antonelli Oggi: il compagno di squadra della Mercedes rivela le conseguenze; scandalo di squadra
- 40 minuti fa
Notizie Hamilton Oggi: sottovalutato alla Ferrari; punta il dito contro Chefs; si avvicina al ritiro
- 44 minuti fa
SCANDALO: Mercedes MINIMIZZA George Russell a causa di Kimi Antonelli
- Ieri 20:00
Avvertono che la Ferrari POTREBBE PORRE FINE alla CARRIERA di Lewis Hamilton!
- Ieri 19:00
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
Grande rammarico e delusione per Antonelli al GP dell'Azerbaijan
- 22 settembre