URGENTE: La crisi della Ferrari raggiunge livelli STORICI!

Giovedì, Ferrari ha subito un forte crollo del prezzo delle sue azioni, con conseguenti perdite storiche per il marchio.

La reazione negativa ai suoi nuovi obiettivi finanziari a lungo termine ha causato un calo di oltre il 16%, cancellando 15,67 miliardi di dollari (11,8 miliardi di sterline) dalla sua capitalizzazione di mercato.

Si è trattato del calo giornaliero più significativo registrato alla Borsa di New York da quando il titolo è stato quotato nel 2015, e del più significativo registrato sulla Borsa italiana dalla sua offerta pubblica iniziale nel gennaio 2016.

L'azienda italiana aveva fissato un obiettivo di fatturato di circa 8 miliardi di sterline entro il 2030, superiore ai 6 miliardi di sterline previsti per il 2025. Tuttavia, questa cifra era ben lontana da quanto il mercato aveva previsto in base alle stime presentate nel 2022.

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

