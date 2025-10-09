La Ferrari punta alla stella della Red Bull

Gli ex rivali di Formula 1 Lewis Hamilton e Christian Horner potrebbero finire per lavorare insieme dopo che Horner, recentemente licenziato dalla Red Bull, è stato identificato come uno dei principali obiettivi della Ferrari.

L'ex pilota di F1 e commissario FIA Johnny Herbert ritiene che Horner dovrebbe essere l'obiettivo principale del team italiano, in quanto è fondamentale per interrompere un digiuno di titoli durato 18 anni.

"L'obiettivo principale deve essere Christian. Il team ha tutti gli ingredienti, ma non li ha ancora messi insieme. Hanno sicuramente piloti di qualità; hanno superato molti degli errori ai pit stop e delle lacune strategiche che commettevano in passato.

"Tuttavia, la vettura non ha il ritmo di cui ha bisogno, quindi ha bisogno di qualcuno che possa attrarre il talento necessario per guidare una vettura competitiva." Adrian ha lasciato la McLaren per unirsi alla Red Bull, dove Christian gli ha dato la libertà di creare l'ambiente ideale che ha permesso a Newey di liberare tutto il suo potenziale. Quando un talento come Adrian lavora senza restrizioni, dà il meglio di sé.

"Ed è proprio questo che la Ferrari non ha ancora raggiunto: manca un leader unico. È essenziale che il management riesca ad attrarre la persona giusta e a darle la libertà di agire come preferisce. So che Fred ha firmato un nuovo contratto, ma se l'anno prossimo tutto inizia male e la squadra si trova ancora nella stessa situazione degli ultimi anni, dovremo intervenire", ha detto Herbert a BettingLounge.

Correlato: L'entourage di Charles Leclerc MINACCIA la Ferrari di USCIRE

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!