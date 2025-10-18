Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti

Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio degli Stati Uniti del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il Circuit of the Americas ospiterà la Sprint Race e le qualifiche per la 19a gara del calendario, il 18 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire l'entusiasmante prestazione di venerdì.

D'altra parte, Carlos Sainz cercherà di ritrovare l'ottima prestazione delle ultime gare. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di uscire dal fondo della classifica con la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per sabato su programmi e canali TV per i diversi paesi latinoamericani, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP degli Stati Uniti: sabato 18 ottobre

Gara sprint

Spagna: 19:00 / DAZN

19:00 / DAZN Argentina: 14:00 /Stella +

14:00 /Stella + Colombia: 12:00. /Stella +

12:00. /Stella + Messico: 11:00. /SkySport

11:00. /SkySport Stati Uniti (Pacifico): 10:00. /ESPN

Qualità

Spagna: 23:00 /DAZN

23:00 /DAZN Argentina: 18:00 /Stella +

18:00 /Stella + Colombia: 16:00 /Stella +

16:00 /Stella + Messico: 15:00 /SkySport

15:00 /SkySport Stati Uniti (Pacifico): 15:00 /ESPN

Come sta andando il campionato piloti in vista del GP degli Stati Uniti?

Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.

