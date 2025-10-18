close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton shielding his eyes and looking sad, edited on a background of the US flag

Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti

Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton shielding his eyes and looking sad, edited on a background of the US flag

Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio degli Stati Uniti del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il Circuit of the Americas ospiterà la Sprint Race e le qualifiche per la 19a gara del calendario, il 18 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire l'entusiasmante prestazione di venerdì.

D'altra parte, Carlos Sainz cercherà di ritrovare l'ottima prestazione delle ultime gare. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di uscire dal fondo della classifica con la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per sabato su programmi e canali TV per i diversi paesi latinoamericani, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP degli Stati Uniti: sabato 18 ottobre

Gara sprint

  • Spagna: 19:00 / DAZN
  • Argentina: 14:00 /Stella +
  • Colombia: 12:00. /Stella +
  • Messico: 11:00. /SkySport
  • Stati Uniti (Pacifico): 10:00. /ESPN

Qualità

  • Spagna: 23:00 /DAZN
  • Argentina: 18:00 /Stella +
  • Colombia: 16:00 /Stella +
  • Messico: 15:00 /SkySport
  • Stati Uniti (Pacifico): 15:00 /ESPN

Correlato: Griglia di partenza per la US GP Sprint Race

Come sta andando il campionato piloti in vista del GP degli Stati Uniti?

Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti
GP degli Stati Uniti

Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti

  • 30 minuti fa
Griglia di partenza per la US GP Sprint Race
GP degli Stati Uniti

Griglia di partenza per la US GP Sprint Race

  • 2 ore fa
Verstappen compie un miracolo; la Ferrari é molto indietro nelle qualifiche sprint del GP degli Stati Uniti
GP degli Stati Uniti

Verstappen compie un miracolo; la Ferrari é molto indietro nelle qualifiche sprint del GP degli Stati Uniti

  • Oggi 00:29
Kimi Antonelli confessa le conseguenze fisiche subite negli Stati Uniti
Mercedes

Kimi Antonelli confessa le conseguenze fisiche subite negli Stati Uniti

  • Oggi 02:43
La Ferrari riceve previsioni TERRIBILI per il resto del GP degli Stati Uniti
Ferrari

La Ferrari riceve previsioni TERRIBILI per il resto del GP degli Stati Uniti

  • Oggi 02:00
Charles Leclerc rivela la PEGGIORE NOTIZIA per la Ferrari
Ferrari

Charles Leclerc rivela la PEGGIORE NOTIZIA per la Ferrari

  • Oggi 01:45
Più notizie

Molto letto

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play