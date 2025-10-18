Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti
Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti
Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio degli Stati Uniti del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il Circuit of the Americas ospiterà la Sprint Race e le qualifiche per la 19a gara del calendario, il 18 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire l'entusiasmante prestazione di venerdì.
D'altra parte, Carlos Sainz cercherà di ritrovare l'ottima prestazione delle ultime gare. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di uscire dal fondo della classifica con la sua Alpine.
Ecco tutto ciò che c'è da sapere per sabato su programmi e canali TV per i diversi paesi latinoamericani, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma GP degli Stati Uniti: sabato 18 ottobre
Gara sprint
- Spagna: 19:00 / DAZN
- Argentina: 14:00 /Stella +
- Colombia: 12:00. /Stella +
- Messico: 11:00. /SkySport
- Stati Uniti (Pacifico): 10:00. /ESPN
Qualità
- Spagna: 23:00 /DAZN
- Argentina: 18:00 /Stella +
- Colombia: 16:00 /Stella +
- Messico: 15:00 /SkySport
- Stati Uniti (Pacifico): 15:00 /ESPN
Correlato: Griglia di partenza per la US GP Sprint Race
Come sta andando il campionato piloti in vista del GP degli Stati Uniti?
Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.
La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.
I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.
- 1. Oscar Piastri 336 punti
- 2. Lando Norris 314 punti
- 3. Max Verstappen 273 punti
- 4. George Russell 237 punti
- 5. Charles Leclerc 173 punti
- 6. Lewis Hamilton 125 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 88 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Fernando Alonso 36 punti
- 12. Carlos Sainz 32 punti
- 13. Lance Stroll 32 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 18 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Calendario e canali TV delle qualifiche e delle gare sprint del GP degli Stati Uniti
- 30 minuti fa
Griglia di partenza per la US GP Sprint Race
- 2 ore fa
Verstappen compie un miracolo; la Ferrari é molto indietro nelle qualifiche sprint del GP degli Stati Uniti
- Oggi 00:29
Kimi Antonelli confessa le conseguenze fisiche subite negli Stati Uniti
- Oggi 02:43
La Ferrari riceve previsioni TERRIBILI per il resto del GP degli Stati Uniti
- Oggi 02:00
Charles Leclerc rivela la PEGGIORE NOTIZIA per la Ferrari
- Oggi 01:45
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre