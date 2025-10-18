Griglia di partenza per la US GP Sprint Race

Max Verstappen ha brillato con un'ultima curva eccezionale nelle qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, conquistando la pole position per il terzo anno consecutivo.

Il pilota olandese partirà in gara sotto la pressione di Lando Norris e Oscar Piastri, classificatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto. Nico Hulkenberg ha sorpreso tutti, assicurandosi il quarto posto grazie a una prestazione costante e determinata durante tutta la sessione.

Nel frattempo, l'annata complicata di Yuki Tsunoda con la Red Bull continua ad Austin: il pilota è stato eliminato nella prima fase delle qualifiche sprint. Un ingorgo caotico nelle box ha ritardato l’uscita di tre piloti, costringendoli a completare il giro decisivo troppo tardi e relegando Tsunoda al 18º posto per la gara sprint di sabato.

Il trio in lizza per il titolo – Norris, Verstappen e Piastri – ha dominato la sessione fin dall'inizio, registrando i tre tempi più veloci in entrambe le fasi SQ1 e SQ2, impostando così il ritmo della gara.

Le stelle della Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, hanno faticato a trovare il ritmo ideale: mentre Leclerc è riuscito ad accedere a SQ2 classificandosi all’ottavo posto, Hamilton ha concluso al decimo, mantenendo lo stesso ordine della sessione precedente.

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 Nico Hulkenberg 5 George Russell 6 Fernando Alonso 7 Carlos Sainz 8 Lewis Hamilton 9 Alexander Albon 10 Charles Leclerc 11 Kimi Antonelli 12 Isack Hadjar 13 Pierre Gasly 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Franco Colapinto 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

Come sta andando il Campionato Costruttori in vista del GP degli Stati Uniti?

Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.

Sebbene nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra cheè al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.

La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.

1. McLaren 650 punti

2. Mercedes 325 punti

3. Ferrari 298 punti

4. Red Bull Racing 290 punti

5. Williams 102 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 68 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 46 punti

10. Alpine 20 punti

