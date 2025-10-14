F1 Oggi: L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari; Cadillac svela i vantaggi
GPFans ti porta le notizie più interessanti su di Lunedì 13° ottobre 2025 in Formula 1.
Il direttore della Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha annunciato che, in vista della prima stagione in Formula 1, i piloti sostituiranno il simulatore della Cadillac con una vettura Ferrari autentica. LEGGI DI PIÙ
Nicolas Todt, manager di Charles Leclerc, ha lanciato un messaggio velato alla Ferrari dopo una stagione 2025 da vero disastro per la scuderia. LEGGI DI PIÙ
Un video che mostra un meccanico della Mercedes di Formula 1 intento a seguire una partita durante il Gran Premio di Singapore ha rapidamente attirato l’attenzione sui social. LEGGI DI PIÙ
Finora sembra chiaro che solo Andrea Kimi Antonelli sarà confermato come pilota Mercedes per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ
