Incredibile! Meccanico Mercedes sorpreso a guardare una partita di calcio durante una gara
Un video che mostra un meccanico della Mercedes di Formula 1 intento a seguire una partita durante il Gran Premio di Singapore ha rapidamente attirato l’attenzione sui social.
La scena, insolita e divertente, ha incuriosito molti appassionati, regalando uno sguardo inedito dal dietro le quinte della F1, dove anche un momento legato al calcio riesce a farsi notare nel contesto della competizione mondiale.
George Russell ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale a Singapore, superando Max Verstappen e i due piloti della McLaren in quella che si è rivelata una gara relativamente tranquilla per il britannico. Dopo aver ottenuto la pole position il sabato, nessuno dei principali contendente al titolo ha saputo tenere il ritmo necessario a contrastare Russell durante la corsa di domenica, situazione che sembrava persino influenzare l’atteggiamento rilassato di un meccanico della Mercedes.
Un video diffuso su X ritrae un membro del team mentre segue con piacere il derby di East Anglia tra Ipswich Town e Norwich City, disputato nell’ambito della EFL Championship. La partita, coincidente con il Gran Premio di Singapore, ha segnato il primo trionfo per Ipswich dal 2009, con una vittoria per 3-1 contro i rivali più agguerriti. Tale risultato ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, accentuando l’atmosfera vibrante che caratterizza momenti di grande passione sportiva.
Russell dimostra il suo valore
La vittoria del britannico ha rafforzato la sua posizione al quarto posto nella classifica del campionato piloti di quest’anno. Con otto podi sul suo percorso stagionale, Russell si trova a soli 36 punti dal tetracampeone mondiale Verstappen. Quest’anno si configura come il migliore della sua carriera: dopo l’addio di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, il pilota ha assunto il ruolo di leader nel team, trasmettendo la sua esperienza al giovane Kimi Antonelli e mettendo in mostra un rendimento di altissimo livello.
Nonostante i successi ottenuti, né Russell né Antonelli hanno ancora formalizzato un nuovo contratto per la stagione 2026, ipotizzando così una possibile partenza dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2025. Tuttavia, secondo quanto comunicato dal direttore del team, Toto Wolff, entrambi continueranno a guidare per la Mercedes anche nel 2026, in attesa che gli accordi vengano ufficialmente confermati.
