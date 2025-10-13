Il pilota di punta della Mercedes continua a rifiutare le offerte e chiede una clausola speciale.

Finora sembra chiaro che solo Andrea Kimi Antonelli sarà confermato come pilota Mercedes per la prossima stagione.

Tuttavia, il team rimane in trattativa: in Singapura, Toto Wolff ha annunciato di essere nella fase finale delle discussioni per il rinnovo del contratto di George Russell, nonostante il pilota inglese, in un momento di forma eccezionale (avendo ottenuto la pole position e la vittoria domenicale), avrebbe già rifiutato diverse proposte.

Dopo il recente successo, Russell ha dichiarato di essere pronto a lottare per il titolo e ha lasciato intendere che Mercedes potrebbe sostenerlo nella sua sfida, benché i dettagli rimangano da definire.

Mercedes offre la metà

Nonostante a Singapura Wolff avesse fatto intendere che l'accordo fosse ormai a un passo dal siglarsi, le informazioni provenienti dalla stampa ungherese rivelano una situazione tutt'altro che semplice. Infatti, Mercedes avrebbe sottoposto al pilota inglese diverse proposte che quest'ultimo, vincitore di cinque Gran Premi, ha continuativamente respinto. La controversia principale riguarda la retribuzione: Russell aveva chiesto uno stipendio in linea con quello di Lando Norris, mentre la casa tedesca avrebbe offerto solo la metà di tale cifra, altra questione spinosa essendo la durata del contratto ancora al centro delle divergenze.

Il team tedesco sembra orientato verso una soluzione 1+1, mentre il pilota ha in mente un accordo triennale, pur mostrando una certa flessibilità sulla durata. Russell sarebbe disposto a firmare un contratto annuale, ma a patto che venga inserita una clausola speciale: se riuscisse a sorpassare il compagno di squadra entro un margine concordato, il rinnovo verrebbe attivato automaticamente. Inoltre, il pilota intende ridurre il numero di impegni sponsorizzati, attualmente vicini ai sessanta giornate per stagione, soprattutto dopo l'uscita di Lewis Hamilton.

