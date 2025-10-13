Il pilota di punta della Mercedes continua a rifiutare le offerte e chiede una clausola speciale.
Il pilota di punta della Mercedes continua a rifiutare le offerte e chiede una clausola speciale.
Finora sembra chiaro che solo Andrea Kimi Antonelli sarà confermato come pilota Mercedes per la prossima stagione.
Tuttavia, il team rimane in trattativa: in Singapura, Toto Wolff ha annunciato di essere nella fase finale delle discussioni per il rinnovo del contratto di George Russell, nonostante il pilota inglese, in un momento di forma eccezionale (avendo ottenuto la pole position e la vittoria domenicale), avrebbe già rifiutato diverse proposte.
Dopo il recente successo, Russell ha dichiarato di essere pronto a lottare per il titolo e ha lasciato intendere che Mercedes potrebbe sostenerlo nella sua sfida, benché i dettagli rimangano da definire.
Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media
Mercedes offre la metà
Nonostante a Singapura Wolff avesse fatto intendere che l'accordo fosse ormai a un passo dal siglarsi, le informazioni provenienti dalla stampa ungherese rivelano una situazione tutt'altro che semplice. Infatti, Mercedes avrebbe sottoposto al pilota inglese diverse proposte che quest'ultimo, vincitore di cinque Gran Premi, ha continuativamente respinto. La controversia principale riguarda la retribuzione: Russell aveva chiesto uno stipendio in linea con quello di Lando Norris, mentre la casa tedesca avrebbe offerto solo la metà di tale cifra, altra questione spinosa essendo la durata del contratto ancora al centro delle divergenze.
Il team tedesco sembra orientato verso una soluzione 1+1, mentre il pilota ha in mente un accordo triennale, pur mostrando una certa flessibilità sulla durata. Russell sarebbe disposto a firmare un contratto annuale, ma a patto che venga inserita una clausola speciale: se riuscisse a sorpassare il compagno di squadra entro un margine concordato, il rinnovo verrebbe attivato automaticamente. Inoltre, il pilota intende ridurre il numero di impegni sponsorizzati, attualmente vicini ai sessanta giornate per stagione, soprattutto dopo l'uscita di Lewis Hamilton.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton sottolinea il punto PIÙ FORTE della Ferrari
- 45 minuti fa
L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari.
- 1 ora fa
Ecco come i piloti di F1 EVITANO la disidratazione durante le gare
- 1 ora fa
Il pilota di punta della Mercedes continua a rifiutare le offerte e chiede una clausola speciale.
- 1 ora fa
Cadillac svela i vantaggi delle scappatoie della Ferrari
- 2 ore fa
Cadillac annuncia l'intenzione di ingaggiare la stella della Ferrari come compagno di squadra di Checo
- 2 ore fa
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre
Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore
- 7 ottobre
Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!
- 9 ottobre