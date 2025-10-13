L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari.

Nicolas Todt, manager di Charles Leclerc, ha lanciato un messaggio velato alla Ferrari dopo una stagione 2025 da vero disastro per la scuderia.

Nonostante l’arrivo del sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, la squadra ha faticato notevolmente, occupando a stento il terzo posto nel campionato costruttori. Fino ad ora, né Leclerc né Hamilton sono riusciti a contendersi davvero una vittoria nelle prime 18 gare: Leclerc è salito sul podio in cinque occasioni, mentre Hamilton ha collezionato un’unica vittoria nella gara sprint.

Nel weekend scorso, durante il Gran Premio di Singapore, entrambi i piloti hanno mostrato chiaramente la loro frustrazione, evidenziata dalle limitazioni del SF-25. Leclerc ha concluso al sesto posto, mentre Hamilton, penalizzato nei momenti finali, si è piazzato ottavo.

In un’intervista post-gara, Leclerc ha criticato il fatto che la vettura Ferrari è inferiore rispetto alle proposte di rivali come Mercedes, McLaren e Red Bull, constatazione che rende estremamente difficile puntare oltre un piazzamento tra i primi cinque.

Tuttavia, non mancano ragioni di fiducia. Le nuove regolamentazioni che entreranno in vigore nel 2026 potrebbero rimodellare l’intero panorama competitivo, a patto che alcuni team riescano ad adattarsi con successo ai cambiamenti. Nicolas Todt, figlio della leggenda Ferrari Jean Todt, ha sottolineato quanto Leclerc meriti una monoposto in grado di sfidare campioni come Max Verstappen.

“Charles è uno dei talenti più brillanti della sua generazione, accanto a Max e ad altri nomi di spicco”, ha dichiarato Todt, aggiungendo che, sebbene la vettura attuale sia valida, non è sufficiente per conquistare il titolo. Il futuro, soprattutto con le nuove norme, potrebbe riservare una Ferrari decisamente più competitiva.

Leclerc abbandonerà la Ferrari?

Leclerc ha firmato nel 2024 un contratto a lungo termine con la Scuderia, che lo lega alla Ferrari fino al 2029, pur includendo clausole di risoluzione legate ai risultati ottenuti dopo l’entrata in vigore delle nuove regole nel 2026.

Questo scenario potrebbe spingerlo a valutare altre opportunità già nella stagione 2027, se la Ferrari dovesse rimanere ai livelli medi. Inoltre, con Hamilton fuori contratto al termine del 2026, il mercato dei trasferimenti si preannuncia particolarmente movimentato, condizionato dallo sviluppo delle monoposto. Ferrari farà tutto il possibile per mettere a disposizione di Hamilton e Leclerc una vettura capace di competere per il titolo mondiale nel 2026.

