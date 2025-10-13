Cadillac svela i vantaggi delle scappatoie della Ferrari
Cadillac svela i vantaggi delle scappatoie della Ferrari
Il direttore della Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha annunciato che, in vista della prima stagione in Formula 1, i piloti sostituiranno il simulatore della Cadillac con una vettura Ferrari autentica.
La scuderia statunitense entrerà in gara nel 2026 come undicesimo team, partecipando alla prima stagione che vedrà l’introduzione di normative rivoluzionarie destinate a trasformare il mondo della competizione. Nei primi due anni, Cadillac utilizzerà i gruppi motopropulsori Ferrari, fino a quando nel 2028 prenderà il via una collaborazione con General Motors, che entrerà in F1 come fornitore ufficiale di motori.
Per quanto riguarda la formazione dei piloti, è stato confermato che l’ex corridore della Red Bull, Sergio Pérez, e il vincitore di dieci Gran Premi, Valtteri Bottas, saranno i protagonisti sulle piste, supportati dal pilota di riserva Colton Herta. Le immagini diffuse sui social mostrano Pérez impegnato in intensi allenamenti sul simulatore, evidenziando l’attenzione con cui il team segue l’evoluzione delle prestazioni dei propri atleti.
Secondo Lowdon, i corridori utilizzeranno una vettura Ferrari in prestito, appartenente a una generazione precedente di Maranello, per affinare i propri processi interni: l’obiettivo non è studiare il modello Ferrari, ma ottimizzare il lavoro del team in condizioni quanto più realistiche possibile.
Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media
Dove si troverà Cadillac nel 2026?
Il team ha avviato lo sviluppo del proprio monoposto per il 2026 già lo scorso anno, ben prima dell’entrata ufficiale in Formula 1, avendo escluso la partecipazione al 2025. Attualmente, Cadillac opera da quattro sedi: a Silverstone si trovano il team di gara e i progettisti del telaio, mentre a Fishers, Indiana, risiedono la sede centrale e lo stabilimento produttivo. Il Centro Tecnico di General Motors è situato a Warren, Michigan, e la divisione dedicata al motore lavora a Charlotte, Carolina del Nord.
Nonostante l’ampia preparazione, il team mantiene aspettative contenute e prevede di iniziare la stagione dalla parte bassa della griglia. Lowdon ha spiegato ai suoi azionisti che, dopo anni di competizione, l’arrivo di un nuovo team comporta inevitabilmente il rischio di trovarsi in svantaggio rispetto ai gruppi più affermati, a meno che non si verifichino circostanze straordinarie: una valutazione realistica per affrontare le sfide della massima competizione internazionale.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton sottolinea il punto PIÙ FORTE della Ferrari
- 45 minuti fa
L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari.
- 1 ora fa
Ecco come i piloti di F1 EVITANO la disidratazione durante le gare
- 1 ora fa
Il pilota di punta della Mercedes continua a rifiutare le offerte e chiede una clausola speciale.
- 1 ora fa
Cadillac svela i vantaggi delle scappatoie della Ferrari
- 2 ore fa
Cadillac annuncia l'intenzione di ingaggiare la stella della Ferrari come compagno di squadra di Checo
- 2 ore fa
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre
Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore
- 7 ottobre
Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!
- 9 ottobre