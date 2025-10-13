close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Continua a rifiutare le offerte; Meccanico sorpreso a guardare una partita di calcio

F1 Kimi Antonelli Oggi: Continua a rifiutare le offerte; Meccanico sorpreso a guardare una partita di calcio

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 13° ottobre 2025 in Formula 1.

Un video che mostra un meccanico della Mercedes di Formula 1 intento a seguire una partita durante il Gran Premio di Singapore ha rapidamente attirato l’attenzione sui social. LEGGI DI PIÙ

Finora sembra chiaro che solo Andrea Kimi Antonelli sarà confermato come pilota Mercedes per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ

Mercedes non ha altra scelta se non quella di offrire a George Russell, astro della Formula 1, un contratto a lungo termine, come sottolinea l’ex pilota Johnny Herbert. LEGGI DI PIÙ

I Silver Arrows presentano la miscela perfetta di gioventù ed esperienza, grazie al duo formato da Kimi Antonelli e George Russell, che ha spinto la scuderia al secondo posto nel campionato costruttori a soli sei Gran Premi dalla fine della stagione. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Oggi: L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari; Cadillac svela i vantaggi
Formula 1

F1 Oggi: L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari; Cadillac svela i vantaggi

  • 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Continua a rifiutare le offerte; Meccanico sorpreso a guardare una partita di calcio
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Continua a rifiutare le offerte; Meccanico sorpreso a guardare una partita di calcio

  • 2 ore fa
Lewis Hamilton Oggi: Sottolinea il punto più forte della Ferrari; L'elegante gesto della stella dell corse
Ferrari

Lewis Hamilton Oggi: Sottolinea il punto più forte della Ferrari; L'elegante gesto della stella dell corse

  • 3 ore fa
Hamilton sottolinea il punto PIÙ FORTE della Ferrari
Ferrari

Hamilton sottolinea il punto PIÙ FORTE della Ferrari

  • Ieri 18:17
L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari.
Ferrari

L'entourage di Leclerc lancia una forte minaccia alla Ferrari.

  • Ieri 17:59
Ecco come i piloti di F1 EVITANO la disidratazione durante le gare
Formula 1

Ecco come i piloti di F1 EVITANO la disidratazione durante le gare

  • Ieri 17:26
Più notizie

Molto letto

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre
 Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore

Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore

  • 7 ottobre
 Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!

Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!

  • 9 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play