F1 Kimi Antonelli Oggi: Continua a rifiutare le offerte; Meccanico sorpreso a guardare una partita di calcio

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 13° ottobre 2025 in Formula 1.

Un video che mostra un meccanico della Mercedes di Formula 1 intento a seguire una partita durante il Gran Premio di Singapore ha rapidamente attirato l’attenzione sui social. LEGGI DI PIÙ

Finora sembra chiaro che solo Andrea Kimi Antonelli sarà confermato come pilota Mercedes per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ

Mercedes non ha altra scelta se non quella di offrire a George Russell, astro della Formula 1, un contratto a lungo termine, come sottolinea l’ex pilota Johnny Herbert. LEGGI DI PIÙ

I Silver Arrows presentano la miscela perfetta di gioventù ed esperienza, grazie al duo formato da Kimi Antonelli e George Russell, che ha spinto la scuderia al secondo posto nel campionato costruttori a soli sei Gran Premi dalla fine della stagione. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!