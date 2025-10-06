F1 Ferrari Oggi: Hamilton scatena l'indignazione; Leclerc fa una previsione devastante
F1 Ferrari Oggi: Hamilton scatena l'indignazione; Leclerc fa una previsione devastante
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 6° ottobre 2025 in Formula 1.
Fernando Alonso ha scatenato un acceso sfogo contro Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Singapore, contribuendo a riaccendere la già accesa rivalità tra i due piloti. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha mostrato notevoli difficoltà con il freno anteriore sinistro nella fase conclusiva del Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ
La FIA ha annunciato che, durante il Gran Premio di Singapore, verrà effettuata un’ispezione sul veicolo di Lewis Hamilton dopo aver prelevato dei campioni dal suo Ferrari, che continua a dettare legge in Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc è visibilmente deluso dalla situazione attuale in Ferrari e non nasconde le sue preoccupazioni per il futuro. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Kimi Antonelli Oggi: rivela le lezioni apprese dal GP di Singapore; Indica il vero eroe della Mercedes
- 22 minuti fa
F1 Oggi: La McLaren vince il campionato costruttori; Situazione del campionato piloti dopo il GP di Singapore
- 35 minuti fa
F1 Ferrari Oggi: Hamilton scatena l'indignazione; Leclerc fa una previsione devastante
- 50 minuti fa
Leclerc fa previsioni devastanti per la Ferrari
- Ieri 19:00
La FIA annuncia un'ispezione su Hamilton dopo il GP di Singapore
- Ieri 18:00
Hamilton scatena l'indignazione dopo il fallo a Singapore
- Ieri 17:00
Molto letto
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre
Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan
- 20 settembre