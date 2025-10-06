close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, FIA, Mercedes, Abu Dhabi, 2024

La FIA annuncia un'ispezione su Hamilton dopo il GP di Singapore

La FIA annuncia un'ispezione su Hamilton dopo il GP di Singapore

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, FIA, Mercedes, Abu Dhabi, 2024

La FIA ha annunciato che, durante il Gran Premio di Singapore, verrà effettuata un’ispezione sul veicolo di Lewis Hamilton dopo aver prelevato dei campioni dal suo Ferrari, che continua a dettare legge in Formula 1.

In pista, il pilota ha dimostrato sicurezza ottenendo il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche, sebbene il risultato finale gli abbia assicurato solo la sesta posizione sulla griglia.

Subito dopo le qualifiche, il delegato tecnico della FIA ha esaminato il veicolo, raccogliendo diversi campioni, tra cui quello di carburante prelevato sia dal modello di Hamilton che da quello di George Russell, analizzato tramite cromatografia dei gas per verificare il rispetto delle specifiche tecniche.

Correlato: UFFICIALE: Mercedes annuncia il FUTURO di Kimi Antonelli nel 2026

Campioni aggiuntivi dal veicolo di Hamilton

Avanzando nelle verifiche, è stato prelevato anche un campione dell’olio motore, sottoposto ad analisi mediante spettroscopia FTIR e test di viscosità, che hanno confermato il rispetto degli standard approvati per l’utilizzo in gara.

Grazie a questi accurati controlli, la monoposto di Hamilton ha superato le ispezioni su carburante ed olio, mantenendo la sesta posizione sulla griglia per il Gran Premio di Singapore. Tuttavia, il pilota di 40 anni ha concluso all’ottava posizione sul circuito urbano di Marina Bay, a seguito di una penalizzazione applicata al termine della corsa.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

La FIA annuncia un'ispezione su Hamilton dopo il GP di Singapore
Ferrari

La FIA annuncia un'ispezione su Hamilton dopo il GP di Singapore

  • 33 minuti fa
Hamilton scatena l'indignazione dopo il fallo a Singapore
Ferrari

Hamilton scatena l'indignazione dopo il fallo a Singapore

  • 1 ora fa
SMASCHERATO! Hamilton mette a nudo le carenze della Ferrari in questa stagione
Ferrari

SMASCHERATO! Hamilton mette a nudo le carenze della Ferrari in questa stagione

  • 2 ore fa
Ecco un CAMPIONE! La McLaren vince il campionato COSTRUTTORI dopo il GP di Singapore.
Formula 1

Ecco un CAMPIONE! La McLaren vince il campionato COSTRUTTORI dopo il GP di Singapore.

  • 3 ore fa
Alonso fa una scenata furiosa ad Hamilton
Formula 1

Alonso fa una scenata furiosa ad Hamilton

  • 3 ore fa
Ecco la situazione del campionato PILOTI dopo il GP di Singapore
Formula 1

Ecco la situazione del campionato PILOTI dopo il GP di Singapore

  • Oggi 14:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play