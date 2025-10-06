La FIA annuncia un'ispezione su Hamilton dopo il GP di Singapore

La FIA ha annunciato che, durante il Gran Premio di Singapore, verrà effettuata un’ispezione sul veicolo di Lewis Hamilton dopo aver prelevato dei campioni dal suo Ferrari, che continua a dettare legge in Formula 1.

In pista, il pilota ha dimostrato sicurezza ottenendo il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche, sebbene il risultato finale gli abbia assicurato solo la sesta posizione sulla griglia.

Subito dopo le qualifiche, il delegato tecnico della FIA ha esaminato il veicolo, raccogliendo diversi campioni, tra cui quello di carburante prelevato sia dal modello di Hamilton che da quello di George Russell, analizzato tramite cromatografia dei gas per verificare il rispetto delle specifiche tecniche.

Campioni aggiuntivi dal veicolo di Hamilton

Avanzando nelle verifiche, è stato prelevato anche un campione dell’olio motore, sottoposto ad analisi mediante spettroscopia FTIR e test di viscosità, che hanno confermato il rispetto degli standard approvati per l’utilizzo in gara.

Grazie a questi accurati controlli, la monoposto di Hamilton ha superato le ispezioni su carburante ed olio, mantenendo la sesta posizione sulla griglia per il Gran Premio di Singapore. Tuttavia, il pilota di 40 anni ha concluso all’ottava posizione sul circuito urbano di Marina Bay, a seguito di una penalizzazione applicata al termine della corsa.

