Hamilton scatena l'indignazione dopo il fallo a Singapore

Lewis Hamilton ha mostrato notevoli difficoltà con il freno anteriore sinistro nella fase conclusiva del Gran Premio di Singapore.

Il pilota – sebbene stia correndo con la scuderia Ferrari – ha dovuto ripetutamente uscire dal tracciato per gestire un malfunzionamento ai freni, scatenando la rabbia di Fernando Alonso. Un episodio che ha segnato un weekend già deludente per Ferrari al circuito urbano di Marina Bay, dove ogni dettaglio delle prestazioni è stato scrutinato dai tifosi e dagli addetti ai lavori, accentuando ulteriormente le tensioni in pista.

A partire dalle qualifiche, la situazione non è andata per il verso giusto: Hamilton si è classificato in sesta posizione, subito dietro il compagno Charles Leclerc. Successivamente, Leclerc ha mantenuto la sua posizione conquistando il sesto posto in gara, mentre Hamilton, penalizzato dal problema tecnico ai freni, ha dovuto ripartire dalla settima posizione. In seguito, un errore nella gestione del tracciato ha comportato per il sette volte campione una penalità di cinque secondi, facendolo scivolare all'ottava posizione e accrescendo il malumore di un Alonso visibilmente irritato.

Tutti devono restare in pista

Fernando Alonso non ha nascosto il suo sconcerto: ripetutamente, tramite la radio del team, ha commentato con fedeltà, "Non ci posso credere", riferendosi alle manovre rischiose di Hamilton.

Al termine della gara, il pilota ha addirittura sollevato il dubbio: "È sicuro competere senza freni?" In un’intervista per il canale spagnolo di DAZN, il pilota di Aston Martin ha spiegato come sia stato avvertito solo due giri prima della fine, costringendolo a concludere a quasi un decimo di secondo di distanza dal britanico, situazione che ha incrementato la sua frustrazione.

La sanzione confermata ribadisce infatti l’importanza di mantenersi sempre all’interno del tracciato, indipendentemente dal funzionamento dei freni.

