Alonso fa una scenata furiosa ad Hamilton

Fernando Alonso ha scatenato un acceso sfogo contro Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Singapore, contribuendo a riaccendere la già accesa rivalità tra i due piloti.

Il pilota spagnolo non ha esitato a manifestare il suo disappunto per le azioni compiute dal rivale in pista. Hamilton aveva fatto vedere fin dall’inizio un notevole ritmo grazie all’aderenza offerta dai suoi pneumatici morbidi, sorpassando Charles Leclerc e inseguendo Kimi Antonelli, ma la situazione è rapidamente cambiata nelle fasi finali della gara.

Nelle ultime fasi del Gran Premio di Singapore la velocità di Hamilton è venuta a soffrire a causa di un problema ai freni nell’ultimo giro, che ha drasticamente ridotto il vantaggio da 30 secondi a soli quattro decimi.

La situazione ha portato il britannico a superare i limiti del tracciato nelle curve 2, 5, 16 e 17, commettendo quattro infrazioni e subendo così una penalità di cinque secondi. L’episodio ha provocato una reazione immediata da parte di Alonso, il quale ha espresso la sua rabbia in maniera molto diretta via radio.

Correlato: UFFICIALE: Mercedes annuncia il FUTURO di Kimi Antonelli nel 2026

Alonso non è contento con Hamilton a Singapore

Durante il programma "Ted’s Notebook" di Sky Sports F1, l’esperto Ted Kravitz ha riportato il tono acceso delle dichiarazioni di Alonso. Secondo Kravitz, il pilota spagnolo ha commentato:

"Accidenti, non riesco a crederci! È davvero assurdo: come si può guidare senza freni?" In risposta alle giustificazioni dell’ingegnere di Aston Martin, il quale affermava che si stava solo verificando il rispetto dei limiti del tracciato e che la posizione P8 era comunque recuperabile, Alonso ha aggiunto: "Avrebbe dovuto stare in P7! Non è accettabile guidare come se si fosse soli in pista: ieri non si è rispettata la bandiera rossa e oggi avete l’intera pista per voi."

L’episodio ha avuto luogo durante la sessione di FP3, quando Liam Lawson ha subito un incidente con la Racing Bulls, costringendo a interrompere la prova a causa della bandiera rossa. Successivamente, Hamilton è stato oggetto di un’indagine per non aver abbassato la velocità in tali condizioni, anche se i commissari hanno ritenuto che il pilota avesse mantenuto il pieno controllo della monoposto.

Le infrazioni relative ai limiti del tracciato sono state valutate in maniera più rigorosa, e la sanzione di cinque secondi ha fatto scendere il britannico dalla settima all’ottava posizione, promuovendo Alonso al settimo posto e, in qualche modo, placando il suo evidente nervosismo.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!