Leclerc fa previsioni devastanti per la Ferrari
Charles Leclerc è visibilmente deluso dalla situazione attuale in Ferrari e non nasconde le sue preoccupazioni per il futuro.
Nel Gran Premio di Singapore la scuderia si è mostrata ben indietro rispetto alle concorrenti: mentre George Russell ha dominato la gara, Max Verstappen e Lando Norris hanno occupato il podio, confermando la superiorità delle squadre d’élite. Le difficoltà tecniche e organizzative hanno evidenziato un divario ormai evidente tra Ferrari e i gruppi più competitivi del campionato.
Al termine della corsa il pilota monegasco non ha esitato nel dichiarare: "Nessuna delle gare rimaste ci offre la possibilità di salire sul podio. Questa affermazione, seppur pessimistica, è purtroppo realistica: non siamo in grado di competere contro le tre migliori squadre in griglia. La nostra macchina manca di innovazioni, mentre i nostri rivali continuano a migliorare. Attualmente siamo ben lontani dai ritmi di Red Bull, Mercedes e McLaren."
Come è terminato il Gran Premio di Singapore nel 2025?
- 1. George Russell
- 2. Max Verstappen
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Andrea Kimi Antonelli
- 6. Charles Leclerc
- 7. Fernando Alonso
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Oliver Bearman
- 10. Carlos Sainz
- 11. Isack Hadjar
- 12. Yuki Tsunoda
- 13. Lance Stroll
- 14. Alexander Albon
- 15. Liam Lawson
- 16. Franco Colapinto
- 17. Gabriel Bortoleto
- 18. Esteban Ocon
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Pierre Gasly
