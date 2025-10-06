close global

Charles Leclerc after his DNF in Zandvoort

Leclerc fa previsioni devastanti per la Ferrari

Alessandro Lombardo
Charles Leclerc after his DNF in Zandvoort

Charles Leclerc è visibilmente deluso dalla situazione attuale in Ferrari e non nasconde le sue preoccupazioni per il futuro.

Nel Gran Premio di Singapore la scuderia si è mostrata ben indietro rispetto alle concorrenti: mentre George Russell ha dominato la gara, Max Verstappen e Lando Norris hanno occupato il podio, confermando la superiorità delle squadre d’élite. Le difficoltà tecniche e organizzative hanno evidenziato un divario ormai evidente tra Ferrari e i gruppi più competitivi del campionato.

Al termine della corsa il pilota monegasco non ha esitato nel dichiarare: "Nessuna delle gare rimaste ci offre la possibilità di salire sul podio. Questa affermazione, seppur pessimistica, è purtroppo realistica: non siamo in grado di competere contro le tre migliori squadre in griglia. La nostra macchina manca di innovazioni, mentre i nostri rivali continuano a migliorare. Attualmente siamo ben lontani dai ritmi di Red Bull, Mercedes e McLaren."

Correlato: UFFICIALE: Mercedes annuncia il FUTURO di Kimi Antonelli nel 2026

Come è terminato il Gran Premio di Singapore nel 2025?

