close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Charles Leclerc appear with an Azerbaijan flag background

F1 Ferrari Oggi: Hamilton esplode per l'inettitudine; Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro

F1 Ferrari Oggi: Hamilton esplode per l'inettitudine; Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Charles Leclerc appear with an Azerbaijan flag background

GPFans ti porta le notizie più interessantii di Domenico 5° ottobre 2025 in Formula 1.

El Gran Premio di Singapore ha offerto ancora una volta conferme sul dominio di George Russell: il pilota della Mercedes si è imposto in maniera schiacciante in una gara caratterizzata da un andamento costante, con Max Verstappen e Lando Norris a completare il podio. LEGGI DI PIÙ

La penalità inflitta all’ultimo minuto a Lewis Hamilton ha avuto ripercussioni significative sulla classifica del Gran Premio di Singapore, dando a Fernando Alonso l’opportunità di risalire di una posizione. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc è profondamente deluso dalla situazione attuale della Ferrari, dopo aver assistito alle difficoltà che la scuderia ha incontrato al Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ

Ferrari osserva con crescente preoccupazione come le altre scuderie migliorino progressivamente durante la stagione, e il Gran Premio di Singapore ha evidenziato nuovamente alcune carenze tecniche che non possono essere sottovalutate. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Singapore in ottava posizione, visibilmente afflitto dalla mancanza di opportunità per competere con le altre scuderie. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Hamilton esplode per l'inettitudine; Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Hamilton esplode per l'inettitudine; Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro

  • Oggi 00:52
F1 Oggi: Hamilton viene presentato da Alonso davanti alla FIA; Il forte lamento di Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Hamilton viene presentato da Alonso davanti alla FIA; Il forte lamento di Antonelli

  • Oggi 00:30
Kimi Antonelli Oggi: Si scusa per la partenza lenta del GP di Singapore; Il forte LAMENTO
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Si scusa per la partenza lenta del GP di Singapore; Il forte LAMENTO

  • Oggi 00:04
Russell vince il GP di Singapore; Alonso e Sainz realizzano una rimonta epica
Formula 1

Russell vince il GP di Singapore; Alonso e Sainz realizzano una rimonta epica

  • Ieri 15:50
Hamilton esplode per l'inettitudine della Ferrari
Ferrari

Hamilton esplode per l'inettitudine della Ferrari

  • Ieri 19:11
La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore
Ferrari

La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore

  • Ieri 19:02
Più notizie

Molto letto

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play