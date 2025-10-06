F1 Ferrari Oggi: Hamilton esplode per l'inettitudine; Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro
GPFans ti porta le notizie più interessantii di Domenico 5° ottobre 2025 in Formula 1.
El Gran Premio di Singapore ha offerto ancora una volta conferme sul dominio di George Russell: il pilota della Mercedes si è imposto in maniera schiacciante in una gara caratterizzata da un andamento costante, con Max Verstappen e Lando Norris a completare il podio. LEGGI DI PIÙ
La penalità inflitta all’ultimo minuto a Lewis Hamilton ha avuto ripercussioni significative sulla classifica del Gran Premio di Singapore, dando a Fernando Alonso l’opportunità di risalire di una posizione. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc è profondamente deluso dalla situazione attuale della Ferrari, dopo aver assistito alle difficoltà che la scuderia ha incontrato al Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ
Ferrari osserva con crescente preoccupazione come le altre scuderie migliorino progressivamente durante la stagione, e il Gran Premio di Singapore ha evidenziato nuovamente alcune carenze tecniche che non possono essere sottovalutate. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Singapore in ottava posizione, visibilmente afflitto dalla mancanza di opportunità per competere con le altre scuderie. LEGGI DI PIÙ
