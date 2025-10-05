ULTIMA ORA: La punizione di Hamilton rende la rimonta di Alonso a Singapore ancora più impressionante.

La penalità inflitta all’ultimo minuto a Lewis Hamilton ha avuto ripercussioni significative sulla classifica del Gran Premio di Singapore, dando a Fernando Alonso l’opportunità di risalire di una posizione.

Il pilota spagnolo, che ha brillato durante la gara a Marina Bay e si è guadagnato il titolo di “Pilota del Giorno”, ha così concluso la corsa con una notizia inaspettata, rafforzando la sua posizione in campionato grazie all’incremento dei punti.

Nel giro finale, Hamilton ha affrontato problemi ai freni, costringendosi a uscire ripetutamente dai limiti della pista nel tentativo di terminare la gara in sicurezza. Tali manovre rischiose gli sono costate una penalizzazione di cinque secondi, facendo perdere al britannico la settima posizione, che è passata a Fernando Alonso. Questa sanzione ha dunque consentito al veterano spagnolo di aumentare ulteriormente il suo vantaggio in classifica.

Come è terminato il Gran Premio di Singapore 2025?

