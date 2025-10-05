Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro della Ferrari con un giudizio devastante

Charles Leclerc è profondamente deluso dalla situazione attuale della Ferrari, dopo aver assistito alle difficoltà che la scuderia ha incontrato al Gran Premio di Singapore.

In una gara in cui George Russell ha dominato con sicurezza, il pilota monegasco ha potuto constatare quanto la vettura Ferrari fossero lontane dal livello delle concorrenti più competitive, con Max Verstappen e Lando Norris che hanno completato il podio, evidenziando la gerarchia presente in pista.

Dopo la gara, Leclerc non ha esitato a commentare apertamente la condizione critica della sua squadra, esprimendo timori per il futuro a breve termine. "Purtroppo temo che non ci saranno cambiamenti significativi; vedremo, ma le mie speranze per risultati migliori sono limitate", ha affermato.

Ha inoltre aggiunto: "Non abbiamo introdotto novità importanti nella vettura, mentre le altre squadre hanno innovato. Al momento siamo nettamente indietro rispetto a Red Bull, Mercedes e McLaren."

