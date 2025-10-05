Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro della Ferrari con un giudizio devastante
Leclerc sottolinea la scarsa realtà e il futuro della Ferrari con un giudizio devastante
Charles Leclerc è profondamente deluso dalla situazione attuale della Ferrari, dopo aver assistito alle difficoltà che la scuderia ha incontrato al Gran Premio di Singapore.
In una gara in cui George Russell ha dominato con sicurezza, il pilota monegasco ha potuto constatare quanto la vettura Ferrari fossero lontane dal livello delle concorrenti più competitive, con Max Verstappen e Lando Norris che hanno completato il podio, evidenziando la gerarchia presente in pista.
Dopo la gara, Leclerc non ha esitato a commentare apertamente la condizione critica della sua squadra, esprimendo timori per il futuro a breve termine. "Purtroppo temo che non ci saranno cambiamenti significativi; vedremo, ma le mie speranze per risultati migliori sono limitate", ha affermato.
Ha inoltre aggiunto: "Non abbiamo introdotto novità importanti nella vettura, mentre le altre squadre hanno innovato. Al momento siamo nettamente indietro rispetto a Red Bull, Mercedes e McLaren."
Correlato: UFFICIALE: Mercedes annuncia il FUTURO di Kimi Antonelli nel 2026
Come si è concluso il Gran Premio di Singapore 2025?
- 1. George Russell
- 2. Max Verstappen
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Andrea Kimi Antonelli
- 6. Charles Leclerc
- 7. Fernando Alonso
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Oliver Bearman
- 10. Carlos Sainz
- 11. Isack Hadjar
- 12. Yuki Tsunoda
- 13. Lance Stroll
- 14. Alexander Albon
- 15. Liam Lawson
- 16. Franco Colapinto
- 17. Gabriel Bortoleto
- 18. Esteban Ocon
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Pierre Gasly
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: Hamilton viene presentato da Alonso davanti alla FIA; Il forte lamento di Antonelli
- 14 minuti fa
Kimi Antonelli Oggi: Si scusa per la partenza lenta del GP di Singapore; Il forte LAMENTO
- 39 minuti fa
Russell vince il GP di Singapore; Alonso e Sainz realizzano una rimonta epica
- Ieri 15:50
Hamilton esplode per l'inettitudine della Ferrari
- Ieri 19:11
La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore
- Ieri 19:02
Il forte LAMENTO di Antonelli al GP di Singapore
- Ieri 18:31
Molto letto
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre
Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan
- 20 settembre