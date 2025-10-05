close global

Lewis Hamilton in Singapore

Hamilton esplode per l'inettitudine della Ferrari

Hamilton esplode per l'inettitudine della Ferrari

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton in Singapore

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Singapore in ottava posizione, visibilmente afflitto dalla mancanza di opportunità per competere con le altre scuderie.

Il sette volte campione del mondo, partito con grandi aspettative, ha visto il suo passaggio da Mercedes alla Ferrari trasformarsi in un grave errore, poiché la monoposto ha mostrato evidenti carenze meccaniche durante la gara. In particolare, la vettura ha perso i freni nelle ultime svolte, sottolineando quanto la Ferrari stia faticando a trovare competitività in questa stagione.

"Non so come potremo migliorare, siamo limitati sull'asse posteriore, soprattutto in confronto a squadre come McLaren, Mercedes e Red Bull", ha commentato Hamilton.

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, Hamilton opterebbe per una retribuzione base inferiore, che potrebbe comunque aumentare notevolmente grazie a bonus legati alle performance. Il settimanale italiano stima che il pilota possa guadagnare circa 40 milioni di euro a stagione.

Il contratto prevede una durata iniziale di due stagioni, con l’opzione per un ulteriore anno; così, includendo i bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe superare facilmente i 100 milioni di euro in due anni.

