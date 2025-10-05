close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore

La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore

Alessandro Lombardo
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Ferrari osserva con crescente preoccupazione come le altre scuderie migliorino progressivamente durante la stagione, e il Gran Premio di Singapore ha evidenziato nuovamente alcune carenze tecniche che non possono essere sottovalutate.

La sfida a Marina Bay si è rivelata un banco di prova particolarmente esigente, mettendo in luce criticità che il team rossonero dovrà affrontare nel prosieguo dell’anno.

Fred Vasseur, direttore di Ferrari, ha concluso il weekend deluso dagli eventi vissuti, commentando la frustrazione condivisa da piloti e squadra. "Fin dall'inizio, quando spingevamo al massimo, il ritmo era adeguato; tuttavia, ad un certo punto è stato indispensabile intervenire, perché non si può correre senza freni," ha spiegato Vasseur terminata la gara. Il dirigente ha poi aggiunto che Singapore si è dimostrata particolarmente impegnativa per i piloti, complicando ulteriormente la gestione della gara.

Correlato: UFFICIALE: Mercedes annuncia il FUTURO di Kimi Antonelli nel 2026

Come si è concluso il Gran Premio di Singapore 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

F1 Oggi: Hamilton viene presentato da Alonso davanti alla FIA; Il forte lamento di Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Hamilton viene presentato da Alonso davanti alla FIA; Il forte lamento di Antonelli

  • 14 minuti fa
Kimi Antonelli Oggi: Si scusa per la partenza lenta del GP di Singapore; Il forte LAMENTO
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Si scusa per la partenza lenta del GP di Singapore; Il forte LAMENTO

  • 40 minuti fa
Russell vince il GP di Singapore; Alonso e Sainz realizzano una rimonta epica
Formula 1

Russell vince il GP di Singapore; Alonso e Sainz realizzano una rimonta epica

  • Ieri 15:50
Hamilton esplode per l'inettitudine della Ferrari
Ferrari

Hamilton esplode per l'inettitudine della Ferrari

  • Ieri 19:11
La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore
Ferrari

La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore

  • Ieri 19:02
Il forte LAMENTO di Antonelli al GP di Singapore
Mercedes

Il forte LAMENTO di Antonelli al GP di Singapore

  • Ieri 18:31
Più notizie

Molto letto

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play