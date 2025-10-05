La Ferrari soffre la frustrazione dopo il Gran Premio di Singapore

Ferrari osserva con crescente preoccupazione come le altre scuderie migliorino progressivamente durante la stagione, e il Gran Premio di Singapore ha evidenziato nuovamente alcune carenze tecniche che non possono essere sottovalutate.

La sfida a Marina Bay si è rivelata un banco di prova particolarmente esigente, mettendo in luce criticità che il team rossonero dovrà affrontare nel prosieguo dell’anno.

Fred Vasseur, direttore di Ferrari, ha concluso il weekend deluso dagli eventi vissuti, commentando la frustrazione condivisa da piloti e squadra. "Fin dall'inizio, quando spingevamo al massimo, il ritmo era adeguato; tuttavia, ad un certo punto è stato indispensabile intervenire, perché non si può correre senza freni," ha spiegato Vasseur terminata la gara. Il dirigente ha poi aggiunto che Singapore si è dimostrata particolarmente impegnativa per i piloti, complicando ulteriormente la gestione della gara.

Come si è concluso il Gran Premio di Singapore 2025?

