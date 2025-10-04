close global

﻿
Kimi Antonelli, Lewis Hamilton and Fred Vasseur in front of a Ferrari background

F1 oggi: risultati FP3 e qualifiche; programma e griglia del GP di Singapore

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 4° ottobre 2025 nel mondo della Formula 1.

Risultati F1 di oggi: Antonelli vuole lottare per la pole; la Ferrari non riesce a recuperare nelle FP3. LEGGI DI PIÙ

Risultati F1 oggi: ENORME P4 di Antonelli; Ferrari molto indietro nelle qualifiche del GP di Singapore. LEGGI DI PIÙ

F1 Today: Programmi e canali TV del Gran Premio di Singapore 2025. LEGGI DI PIÙ

F1 2025: griglia di partenza del Gran Premio di Singapore con PENALITÀ incluse. LEGGI DI PIÙ

F1 Ferrari Oggi: Leclerc accetta il peggio; Il team risponde alle lamentele; Hamilton rivela l'errore
F1 Ferrari Oggi: Leclerc accetta il peggio; Il team risponde alle lamentele; Hamilton rivela l'errore

  • Ieri 23:45
F1 Antonelli Oggi: Decisione FIA ​​con inchiesta; pole position a rischio per Russell
F1 Antonelli Oggi: Decisione FIA ​​con inchiesta; pole position a rischio per Russell

  • Ieri 23:30
F1 oggi: risultati FP3 e qualifiche; programma e griglia del GP di Singapore
F1 oggi: risultati FP3 e qualifiche; programma e griglia del GP di Singapore

  • Ieri 23:00
Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse
Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse

  • Ieri 22:00
Programmi e canali TV del Gran Premio di Singapore
Programmi e canali TV del Gran Premio di Singapore

  • Ieri 21:00
ENORME P4 di Antonelli; Ferrari molto indietro nelle qualifiche del GP di Singapore
ENORME P4 di Antonelli; Ferrari molto indietro nelle qualifiche del GP di Singapore

  • Ieri 16:28
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

Classifiche F1

