Condividiamo con voi tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica al Gran Premio di Singapore del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Baku ospiterà la 18a gara del calendario il 5 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire la prestazione entusiasmante mostrata venerdì. D'altra parte, Carlos Sainz cercherà un miracolo per avvicinarsi alla top ten.

Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di uscire dal fondo della classifica con la sua Alpine. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su palinsesti e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma del GP di Singapore: domenica 5 ottobre

Gara

Spagna: 14:00 / DAZN

14:00 / DAZN Argentina: 09:00. /Stella +

09:00. /Stella + Colombia: 07:00. /Stella +

07:00. /Stella + Messico: 06:00. /Fox Sport

06:00. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 05:00. /ESPN

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

