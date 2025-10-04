Programmi e canali TV del Gran Premio di Singapore
Condividiamo con voi tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica al Gran Premio di Singapore del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il circuito di Baku ospiterà la 18a gara del calendario il 5 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire la prestazione entusiasmante mostrata venerdì. D'altra parte, Carlos Sainz cercherà un miracolo per avvicinarsi alla top ten.
Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di uscire dal fondo della classifica con la sua Alpine. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su palinsesti e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma del GP di Singapore: domenica 5 ottobre
Gara
- Spagna: 14:00 / DAZN
- Argentina: 09:00. /Stella +
- Colombia: 07:00. /Stella +
- Messico: 06:00. /Fox Sport
- Stati Uniti (Pacifico): 05:00. /ESPN
Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?
Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.
Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.
GP di Singapore 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
