George Russell ha conquistato inaspettatamente la pole position del Gran Premio di Singapore, superando Max Verstappen e le vetture McLaren, mentre Fernando Alonso ha riscoperto la sua magia con Aston Martin.

Il pilota Mercedes ha registrato il giro più veloce con un tempo di 1'29.158, battendo Verstappen di 0.182 secondi. Successivamente, Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Lando Norris hanno completato il gruppo dei migliori, seguiti da Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oliver Bearman e dallo stesso Alonso.

Alcuni piloti, tuttavia, come Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, non sono riusciti a qualificarsi per la Q2. Franco Colapinto è stato eliminato già nella prima fase insieme a Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Esteban Ocon e Pierre Gasly.

Il suo compagno di squadra ha commesso un ulteriore errore, che gli ha impedito di migliorare il giro durante la sessione, rendendo la sfida ancora più dura per l'intera scuderia.

Questi eventi hanno contribuito a creare una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena, sottolineando l'importanza della precisione e della concentrazione in vista di una gara decisiva come quella di Singapore.

GP di Singapore 2025: Qualifiche

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Kimi Antonelli 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Charles Leclerc 8 Isack Hadjar 9 Oliver Bearman 10 Fernando Alonso 11 Nico Hulkenberg 12 Alexander Albon 13 Carlos Sainz 14 Liam Lawson 15 Yuki Tsunoda 16 Gabriel Bortoleto 17 Lance Stroll 18 Franco Colapinto 19 Esteban Ocon 20 Pierre Gasly

Come procede il Campionato Piloti in vista del GP di Singapore?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura non performante, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno riacceso la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo essere andato a sbattere contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

1. Oscar Piastri 324 punti

2. Lando Norris 299 punti

3. Max Verstappen 255 punti

4. George Russell 212 punti

5. Charles Leclerc 165 punti

6. Lewis Hamilton 121 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti

8. Alexander Albon 70 punti

9. Isack Hadjar 39 punti

10. Nico Hülkenberg 37 punti

11. Lance Stroll 32 punti

12. Carlos Sainz 31 punti

13. Fernando Alonso 30 punti

14. Liam Lawson 30 punti

15. Esteban Ocon 28 punti

16. Pierre Gasly 20 punti

17. Yuki Tsunoda 20 punti

18. Gabriele Bortoleto 18 punti

19. Oliver Bearman 16 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

