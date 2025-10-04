close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Antonelli vuole lottare per la pole; la Ferrari non riesce a recuperare nelle FP3 del GP di Singapore

Antonelli vuole lottare per la pole; la Ferrari non riesce a recuperare nelle FP3 del GP di Singapore

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Nel terzo allenamento libero del Gran Premio di Singapore, Max Verstappen ha messo in mostra tutta la sua forza, registrando il giro più veloce della sessione con un tempo di 1:30,148.

Il quattro volte campione del mondo ha superato per soli 0,017 secondi Oscar Piastri, seguito da George Russell, Kimi Antonelli e Lando Norris. Carlos Sainz ha chiuso la sessione al sesto posto, posizionandosi davanti a piloti qualificati come Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg e Charles Leclerc.

Fernando Alonso si è piazzato 15°, un posto davanti a Franco Colapinto, mentre l’unico incidente, che ha forzato una bandiera rossa, è stato causato da Liam Lawson.

GP di Singapore 2025: FP3

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Oscar Piastri
3George Russell
4Kimi Antonelli
5Lando Norris
6Carlos Sainz
7Isack Hadjar
8Lewis Hamilton
9Nico Hulkenberg
10Charles Leclerc
11Alexander Albon
12Gabriel Bortoleto
13Esteban Ocon
14Oliver Bearman
15Fernando Alonso
16Franco Colapinto
17Lance Stroll
18Yuki Tsunoda
19Pierre Gasly
20Liam Lawson

Correlato: Programma e canali TV del GP di Singapore

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Antonelli vuole lottare per la pole; la Ferrari non riesce a recuperare nelle FP3 del GP di Singapore
GP di Singapore

Antonelli vuole lottare per la pole; la Ferrari non riesce a recuperare nelle FP3 del GP di Singapore

  • 1 ora fa
F1 Ferrari oggi: il problema di Hamilton; Leclerc punito; la decisione radicale della McLaren
F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari oggi: il problema di Hamilton; Leclerc punito; la decisione radicale della McLaren

  • Ieri 23:00
ULTIMA ORA: La FIA ufficializza la penalità di Leclerc per l'impatto con Norris
Ferrari

ULTIMA ORA: La FIA ufficializza la penalità di Leclerc per l'impatto con Norris

  • Ieri 18:38
F1 Antonelli oggi: affronta la stampa; potrebbe costringere Russell a lasciare la Mercedes
F1 Antonelli oggi

F1 Antonelli oggi: affronta la stampa; potrebbe costringere Russell a lasciare la Mercedes

  • Ieri 22:30
F1 oggi: risultati FP1 e FP2 a Singapore; programma delle qualifiche
F1 oggi

F1 oggi: risultati FP1 e FP2 a Singapore; programma delle qualifiche

  • Ieri 22:00
Programma e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Singapore
GP di Singapore

Programma e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Singapore

  • Ieri 21:30
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play