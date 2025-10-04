Nel terzo allenamento libero del Gran Premio di Singapore, Max Verstappen ha messo in mostra tutta la sua forza, registrando il giro più veloce della sessione con un tempo di 1:30,148.

Il quattro volte campione del mondo ha superato per soli 0,017 secondi Oscar Piastri, seguito da George Russell, Kimi Antonelli e Lando Norris. Carlos Sainz ha chiuso la sessione al sesto posto, posizionandosi davanti a piloti qualificati come Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg e Charles Leclerc.

Fernando Alonso si è piazzato 15°, un posto davanti a Franco Colapinto, mentre l’unico incidente, che ha forzato una bandiera rossa, è stato causato da Liam Lawson.

GP di Singapore 2025: FP3

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Kimi Antonelli 5 Lando Norris 6 Carlos Sainz 7 Isack Hadjar 8 Lewis Hamilton 9 Nico Hulkenberg 10 Charles Leclerc 11 Alexander Albon 12 Gabriel Bortoleto 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Fernando Alonso 16 Franco Colapinto 17 Lance Stroll 18 Yuki Tsunoda 19 Pierre Gasly 20 Liam Lawson

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

