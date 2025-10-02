Programma e canali TV del GP di Singapore

Gli allenamenti di F1 inizieranno venerdì 2 ottobre per il Gran Premio della stagione 2025 a Singapore.

Il circuito di Marina Bay sarà il prossimo scenario, dove Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di sfruttare al meglio le nuove migliorie, mentre Andrea Kimi Antonelli punta a confermarsi come la grande scommessa della stagione e Carlos Sainz si impegnerà per mantenere le prestazioni con la Williams.

Parallelamente, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di consolidare il recente slancio ottenuto grazie agli aggiornamenti tecnici apportati alla monoposto. I tifosi attendono con grande entusiasmo questa tappa, certi che le innovazioni possano dare vita a gare emozionanti e combattimenti serrati in pista.

Ecco tutte le informazioni utili per venerdì, con orari e canali TV dedicati agli appassionati in America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti. Segui attentamente questi dettagli per vivere ogni istante della sessione pre-gara e non perdere neanche un aggiornamento, in un contesto che promette di regalare grandi emozioni e consolidare ulteriormente il prestigio della Formula 1.

Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 2 ottobre 2025

Iniziamo la giornata nel continente americano con la prima sessione di prove. Orario d’inizio:

Stati Uniti (orario del Pacifico): 02:30 hrs Messico: 03:30 hrs Stati Uniti (orario centrale): 04:30 hrs Colombia: 04:30 hrs Stati Uniti (orario orientale): 05:30 hrs Argentina: 06:30 hrs Spagna e Italia: 11:30 hrs

Pratiche Libere 2 (FP2) - Venerdì 2 ottobre 2025

Proseguono le sessioni con la seconda prova, che vedrà partire gli allenamenti in orario leggermente posticipato:

Stati Uniti (orario del Pacifico): 06:00 hrs Messico: 07:00 hrs Stati Uniti (orario centrale): 08:00 hrs Colombia: 08:00 hrs Stati Uniti (orario orientale): 09:00 hrs Argentina: 10:00 hrs Spagna e Italia: 15:00 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

