verstappen, leclerc, social, thumb

Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse

Gianluca Cosentino
verstappen, leclerc, social, thumb

George Russell ha sorpreso tutti conquistando la pole position al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes ha fatto registrare un tempo di 1:29.158, battendo Max Verstappen di soli 0,182 secondi. Oscar Piastri ha completato il podio, mentre Lando Norris ha concluso al quinto posto.

Isack Hadjar ha sorpreso tutti chiudendo secondo nel primo turno di Q1 con un tempo di 1:30.214, a soli 0,103 secondi da Verstappen. Oscar Piastri ha concluso al sesto posto, dietro ai team Ferrari e a Ollie Bearman.

Nel primo turno di Q2, Verstappen ha guidato con un tempo di 1:29.747, battendo Piastri, Hamilton, Norris e Hadjar. Kimi Antonelli si è avvicinato pericolosamente al tempo di Verstappen, a soli otto centesimi di secondo dal battistrada, ma il suo giro è stato annullato per aver superato i limiti della pista nella combinazione iniziale di curve.

In Q3, Russell ha fatto una partenza impeccabile, stabilendo il miglior tempo nel primo run con un 1:29.165. Ha sfiorato leggermente il muro, dimostrando di stare spingendo al limite, e solo Verstappen si è avvicinato con un tempo di 1:29.340. Norris non è riuscito a migliorare e ha concluso quinto dietro a Piastri e Antonelli.

Carlos Sainz e Alexander Albon sono stati infine squalificati dalla FIA a seguito di un'indagine sulle loro vetture. Sono state avviate indagini anche su altri piloti, ma queste non hanno portato ad alcun tipo di sanzione.

GP di Singapore 2025: Griglia di partenza

Posizione Pilota
1George Russell
2Max Verstappen
3Oscar Piastri
4Kimi Antonelli
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Charles Leclerc
8Isack Hadjar
9Oliver Bearman
10Fernando Alonso
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Yuki Tsunoda
14Gabriel Bortoleto
15Lance Stroll
16Franco Colapinto
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Alexander Albon
20Carlos Sainz

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

Classifiche F1

