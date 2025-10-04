Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse
Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse
George Russell ha sorpreso tutti conquistando la pole position al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes ha fatto registrare un tempo di 1:29.158, battendo Max Verstappen di soli 0,182 secondi. Oscar Piastri ha completato il podio, mentre Lando Norris ha concluso al quinto posto.
Isack Hadjar ha sorpreso tutti chiudendo secondo nel primo turno di Q1 con un tempo di 1:30.214, a soli 0,103 secondi da Verstappen. Oscar Piastri ha concluso al sesto posto, dietro ai team Ferrari e a Ollie Bearman.
Nel primo turno di Q2, Verstappen ha guidato con un tempo di 1:29.747, battendo Piastri, Hamilton, Norris e Hadjar. Kimi Antonelli si è avvicinato pericolosamente al tempo di Verstappen, a soli otto centesimi di secondo dal battistrada, ma il suo giro è stato annullato per aver superato i limiti della pista nella combinazione iniziale di curve.
In Q3, Russell ha fatto una partenza impeccabile, stabilendo il miglior tempo nel primo run con un 1:29.165. Ha sfiorato leggermente il muro, dimostrando di stare spingendo al limite, e solo Verstappen si è avvicinato con un tempo di 1:29.340. Norris non è riuscito a migliorare e ha concluso quinto dietro a Piastri e Antonelli.
Carlos Sainz e Alexander Albon sono stati infine squalificati dalla FIA a seguito di un'indagine sulle loro vetture. Sono state avviate indagini anche su altri piloti, ma queste non hanno portato ad alcun tipo di sanzione.
GP di Singapore 2025: Griglia di partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Max Verstappen
|3
|Oscar Piastri
|4
|Kimi Antonelli
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Charles Leclerc
|8
|Isack Hadjar
|9
|Oliver Bearman
|10
|Fernando Alonso
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|Gabriel Bortoleto
|15
|Lance Stroll
|16
|Franco Colapinto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Alexander Albon
|20
|Carlos Sainz
Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?
Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.
Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.
GP di Singapore 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
