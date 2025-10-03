close global

Lewis Hamilton and Charles Leclerc in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Ferrari oggi: il problema di Hamilton; Leclerc punito; la decisione radicale della McLaren

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Charles Leclerc in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di venerdì 3° ottobre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: evidenzia il suo problema principale con la Ferrari a Singapore. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: ULTIME NOTIZIE - La FIA ufficializza la penalità di Charles Leclerc per l'impatto con Lando Norris. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: Charles Leclerc IDENTIFICA IL COLPEVOLE dell'incidente con Lando Norris. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: La decisione radicale per raggiungere a McLaren. LEGGI DI PIÙ

