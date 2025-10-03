Charles Leclerc IDENTIFICA IL COLPEVOLE del suo incidente con Lando Norris
Charles Leclerc IDENTIFICA IL COLPEVOLE del suo incidente con Lando Norris
Charles Leclerc ha puntato il dito contro il colpevole della collisione con Lando Norris nelle FP2 del GP di Singapore.
Il pilota monegasco ha espresso la sua opinione sull'incidente davanti alla stampa presente a Marina Bay e questo è stato il suo verdetto: "C'è stata un po' di confusione con la partenza delle due McLaren.
"Sembrava che partissero contemporaneamente. Quindi lui [il suo meccanico] pensava che sarebbero partite un po' lentamente, quindi non ho ricevuto il segnale di fermarmi. In questi casi, si dipende un po' dalla squadra.
"Ma queste cose succedono, ed è stato anche un periodo difficile perché, con tutte quelle bandiere rosse, tutti avevano fretta di uscire e fare qualche giro. Quindi è una combinazione di fattori. Non è qualcosa che si desidera, ma queste cose succedono", ha commentato.
Correlato: ULTIMA ORA: La FIA ufficializza la penalità di Leclerc per l'impatto con Norris
Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?
Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.
Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.
GP di Singapore 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari oggi: il problema di Hamilton; Leclerc punito; la decisione radicale della McLaren
- 37 minuti fa
ULTIMA ORA: La FIA ufficializza la penalità di Leclerc per l'impatto con Norris
- Oggi 18:38
F1 Antonelli oggi: affronta la stampa; potrebbe costringere Russell a lasciare la Mercedes
- 1 ora fa
F1 oggi: risultati FP1 e FP2 a Singapore; programma delle qualifiche
- 1 ora fa
Programma e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Singapore
- 2 ore fa
La decisione radicale di Lewis Hamilton per raggiungere a McLaren
- 2 ore fa
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre