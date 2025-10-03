Charles Leclerc ha puntato il dito contro il colpevole della collisione con Lando Norris nelle FP2 del GP di Singapore.

Il pilota monegasco ha espresso la sua opinione sull'incidente davanti alla stampa presente a Marina Bay e questo è stato il suo verdetto: "C'è stata un po' di confusione con la partenza delle due McLaren.

"Sembrava che partissero contemporaneamente. Quindi lui [il suo meccanico] pensava che sarebbero partite un po' lentamente, quindi non ho ricevuto il segnale di fermarmi. In questi casi, si dipende un po' dalla squadra.

"Ma queste cose succedono, ed è stato anche un periodo difficile perché, con tutte quelle bandiere rosse, tutti avevano fretta di uscire e fare qualche giro. Quindi è una combinazione di fattori. Non è qualcosa che si desidera, ma queste cose succedono", ha commentato.

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

