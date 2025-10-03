close global

Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc IDENTIFICA IL COLPEVOLE del suo incidente con Lando Norris

Charles Leclerc IDENTIFICA IL COLPEVOLE del suo incidente con Lando Norris

Gianluca Cosentino
Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc ha puntato il dito contro il colpevole della collisione con Lando Norris nelle FP2 del GP di Singapore.

Il pilota monegasco ha espresso la sua opinione sull'incidente davanti alla stampa presente a Marina Bay e questo è stato il suo verdetto: "C'è stata un po' di confusione con la partenza delle due McLaren.

"Sembrava che partissero contemporaneamente. Quindi lui [il suo meccanico] pensava che sarebbero partite un po' lentamente, quindi non ho ricevuto il segnale di fermarmi. In questi casi, si dipende un po' dalla squadra.

"Ma queste cose succedono, ed è stato anche un periodo difficile perché, con tutte quelle bandiere rosse, tutti avevano fretta di uscire e fare qualche giro. Quindi è una combinazione di fattori. Non è qualcosa che si desidera, ma queste cose succedono", ha commentato.

Correlato: ULTIMA ORA: La FIA ufficializza la penalità di Leclerc per l'impatto con Norris

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

