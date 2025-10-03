close global

﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Spanish GP, 2025

La decisione radicale di Lewis Hamilton per raggiungere a McLaren

La decisione radicale di Lewis Hamilton per raggiungere a McLaren

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton, Ferrari, Spanish GP, 2025

Lewis Hamilton ha preso una decisione radicale per cercare di avvicinarsi alla McLaren con la Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha condiviso con i media la decisione presa per il resto del weekend del Gran Premio di Singapore: "Penso che abbiamo fatto qualche progresso oggi.

Quindi probabilmente non cambieremo molto da un giorno all'altro, ma cercheremo di perfezionare l'assetto e vedere se possiamo sfruttarlo al meglio per avvicinarci il più possibile alle McLaren.

"La McLaren è molto veloce e non è facile fare un giro pulito, ma penso che ci siano molti aspetti positivi da trarre e molto da imparare. Sono abbastanza soddisfatto dei progressi da una sessione all'altra", ha rivelato.

Correlato: Lewis Hamilton sottolinea il suo problema principale con la Ferrari a Singapore

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

