F1 Oggi: Mercedes rivela notizie preoccupanti; Charles Leclerc rompe il silenzio
GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 1° ottobre 2025 in Formula 1.
La Mercedes, insieme alla Racing Bulls, è una delle due sole scuderie che non hanno ancora finalizzato i loro due posti per la stagione 2026. Secondo il team principal Toto Wolff, il primo posto è praticamente assicurato per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc ha parlato per la prima volta da quando sono emerse le voci su un suo possibile addio alla Ferrari. LEGGI DI PIÙ
La Mercedes ha rivelato una brutta notizia per Andrea Kimi Antonelli in vista del prossimo Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton F1: URGENTE - Dicono che il britannico LASCERÀ la Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton F1: la Ferrari si affida alla Mercedes per salvare il britannico. LEGGI DI PIÙ
