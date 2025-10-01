Mercedes rivela notizie preoccupanti per Kimi Antonelli a Singapore

La Mercedes ha rivelato una brutta notizia per Andrea Kimi Antonelli in vista del prossimo Gran Premio di Singapore.

Il team principal Andrea Shovlin ha rilasciato la seguente dichiarazione, come riportato da CarAndDriver: "Il programma di progettazione e aggiornamento della vettura è praticamente fermo al momento, con gran parte dell'attenzione rivolta al 2026 e alla preparazione per i grandi cambiamenti regolamentari del prossimo anno.

E questo vale per l'intero paddock. La Red Bull sembra comportarsi bene su piste a basso carico aerodinamico, ed è stata incredibilmente veloce qui. Anche quel tipo di piste si è rivelato relativamente buono per noi. Non dimentichiamoci di Montreal, anche lì siamo andati piuttosto bene. E anche qui a Baku, è stato accettabile.

"Quindi, c'erano elementi del circuito che si adattavano bene alle caratteristiche della nostra vettura, cosa che potrebbe non accadere a Singapore o alla prossima gara. Quindi, sì, è stato un buon weekend, è stato bello assicurarsi di segnare punti quando avevamo una vettura in grado di farlo", ha osservato.

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

