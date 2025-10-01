URGENTE: Lewis Hamilton avrebbe lasciato la Ferrari

Han affermato che Lewis Hamilton e la Ferrari devono ripensare il futuro della loro collaborazione in Formula 1, dopo la scoperta di un problema significativo che riguarda il pilota britannico.

Nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Germany, Schumacher ha dichiarato: “Hamilton deve farsi carico delle proprie decisioni. Con la mia esperienza – nonostante abbia vinto meno gare – riuscivo a dissipare ogni dubbio e a trovare la gomma giusta senza inutili discussioni.”

Il tedesco ha poi avvertito che la situazione potrebbe aggravarsi se il pilota dovesse perdere fiducia nel team, ritenendo di non ricevere il supporto adeguato: “Se la fiducia si trasforma in sfiducia, è meglio percorrere strade diverse”. Alla fine della stagione sarà inevitabile ammettere: ‘È ora di separarci’.”

Il pilota ha disputato 17 Gran Premi con la Scuderia senza riuscire a salire sul podio, a differenza del suo compagno Charles Leclerc, il quale ha festeggiato il successo in almeno cinque occasioni quest’anno. Questi risultati sottolineano le difficoltà che Hamilton sta incontrando nell’ambito della sua nuova collaborazione.

Correlato: La notizia che potrebbe evitare il fallimento della Ferrari a Singapore

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato